Expareja de Parived destapó desconocida faceta del anticuario: reveló insólitos episodios de celos

Nuevos antecedentes sobre la vida sentimental de Parived salieron a la luz luego de que su expareja, Inessa Sorokina, entregara un revelador testimonio en el programa Primer Plano.

La modelo rusa conversó con el espacio de Chilevisión después de aparecer en el documental de Netflix Alta gama: El caso relojes, producción que volvió a poner al anticuario en el centro de la atención mediática.

Durante la entrevista, Sorokina recordó cómo era Marco Antonio López durante los años que mantuvieron una relación y describió una faceta de su personalidad que llamó particularmente la atención: sus celos.

Inessa Sorokina reveló cómo eran los celos de Parived

Al ser consultada por la personalidad de su expareja, la modelo no dudó en reconocer que tenía comportamientos bastante celosos.

«Parived es súper atento, súper preocupado. Es muy celoso», comentó.

De hecho, aseguró que sus amigas constantemente cuestionaban la frecuencia con la que el empresario intentaba comunicarse con ella.

«Mis amigas siempre me decían: ‘Inessa, te llama 15 veces al día, ¿cómo puedes soportar eso?'», recordó.

Sin embargo, Sorokina explicó que en aquella época había normalizado esa actitud y consideraba que debía aceptar a su pareja tal como era.

Incluso, recordó que cuando Parived comenzó su relación con Tonka Tomicic, decidió advertirle sobre las consecuencias que podían tener sus celos, especialmente porque ella era una figura pública.

Según relató, él le respondió que ya había aprendido la lección durante su relación con ella.

El insólito episodio del micrófono que habría instalado Parived

Uno de los momentos más impactantes de la conversación ocurrió cuando Inessa recordó una situación que, según su relato, evidenció hasta dónde llegaban los celos del anticuario.

La modelo contó que un día regresó de su trabajo y su madre le comentó que Marco Antonio había visitado la casa con la excusa de comprarle algo. Durante esa visita, habría ingresado a su habitación para tomar algunas medidas.

Sin embargo, días después ocurrió algo que la dejó sorprendida.

«Al día subsiguiente yo estaba hablando con un amigo, pero realmente era amigo. Llega el Marco a las 3:00 de la mañana, (y dice) ‘¿con quién estabas hablando?’. Me puso micrófono», reveló.

De esta manera, Sorokina aseguró que su expareja habría instalado un dispositivo para escuchar sus conversaciones privadas.

También destacó una desconocida faceta del anticuario

Pese a los episodios que relató, Inessa también recordó algunos aspectos positivos de la personalidad de Parived.

La modelo aseguró que era una persona entretenida, culta y con una particular facilidad para captar la atención de quienes lo rodeaban.

«Él tiene, no sé cómo tiene ahora, pero tenía en esa época una risa muy contagiosa», comentó.

Además, destacó su capacidad para conversar sobre distintos temas y su facilidad para contar historias.

«Un tipo muy culto, muy entretenido. Tú puedes hablar con él (de) cualquier tema. Le tocas ese tema y te va a hablar. Habla cuatro idiomas», agregó.

Finalmente, Sorokina reconoció que, pese a las situaciones que recordó, disfrutaba de la compañía del empresario durante aquellos años.

«Ningún día yo me aburrí con él», concluyó.

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