Preocupación por Mauricio Pinilla: exfutbolista habría sido hospitalizado de urgencia en Santiago

Un complejo momento atraviesa Mauricio Pinilla. El exdelantero de Universidad de Chile y La Roja generó preocupación luego de que distintos medios reportaran una hospitalización de urgencia en una clínica del sector oriente de Santiago.

La información comenzó a circular durante la noche del viernes 13 de noviembre. Cuando el periodista Pablo Candia comunicó que el exfutbolista habría ingresado al servicio de urgencias de la Clínica Universidad de los Andes.

Según los antecedentes que compartió el comunicador, Pinilla habría llegado cerca de las 19:00 horas y el equipo médico le habría realizado diversos exámenes. Además, permanecería en el área psiquiátrica del recinto.

Posteriormente, el diario Las Últimas Noticias informó que el exjugador se encontraba sedado y estable, entregando nuevos antecedentes sobre su condición.

La búsqueda de su hija generó preocupación

Durante la emisión de Primer Plano, la periodista Constanza Ganem entregó detalles sobre lo que habría ocurrido antes de conocer el paradero del exfutbolista.

Según su relato, la hija mayor de Mauricio Pinilla acudió junto a una prima hasta la Clínica Las Condes para consultar por su padre. Sin embargo, el personal del establecimiento les habría informado que no estaba allí.

Ante esa situación, ambas se habrían dirigido hasta la Clínica Universidad de los Andes, donde presuntamente permanecía internado.

La comunicadora también aseguró que intentaron contactar a Gissella Gallardo, expareja del exseleccionado nacional, y a su representante. Sin embargo, ninguno tendría antecedentes sobre su ubicación en ese momento.

La confesión que encendió las alarmas

La noticia de su presunta hospitalización apareció apenas un día después de una íntima conversación que protagonizó en Vértigo, de Canal 13.

En el espacio televisivo, Pinilla habló sobre las dificultades personales que ha enfrentado durante los últimos años, especialmente a raíz de su separación y los problemas familiares.

En ese contexto, realizó una fuerte revelación sobre su salud mental.

«He tenido una depresión fuerte, he vivido momentos muy complicados. He tenido tres intentos de suicidio y he estado internado en cuatro clínicas psiquiátricas», confesó.

Sus declaraciones generaron numerosas reacciones y preocupación entre sus seguidores.

Por ahora, los antecedentes sobre su hospitalización provienen de reportes periodísticos y no de un comunicado oficial de su familia o del centro asistencial. Mientras tanto, su situación mantiene la atención sobre el complejo momento personal que enfrenta el exfutbolista.

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