¿Respirar por el ano? Científicos japoneses investigan insólita técnica que podría salvar vidas

Una investigación científica está dando que hablar en Japón y también ha despertado la curiosidad en redes sociales. Un grupo de especialistas estudia la posibilidad de que los seres humanos puedan recibir oxígeno a través del ano, una técnica que podría ayudar a pacientes con graves dificultades para respirar.

Aunque la idea puede parecer insólita, tiene una explicación médica. El procedimiento se conoce como ventilación enteral y busca utilizar el intestino como una vía alternativa para incorporar oxígeno al organismo, especialmente cuando los pulmones no pueden cumplir adecuadamente esta función.

El equipo de investigadores del Instituto de Ciencia de Tokio y otras instituciones japonesas trabaja en esta alternativa con la intención de desarrollar nuevas herramientas para tratar la insuficiencia respiratoria.

¿En qué consiste respirar por el ano?

La técnica utiliza un líquido llamado perfluorodecalina (PFD), capaz de transportar grandes cantidades de oxígeno. Los investigadores buscan introducir este compuesto a través del recto para que el intestino permita el paso del oxígeno hacia el torrente sanguíneo.

De esta manera, el organismo podría recibir oxígeno sin depender exclusivamente de los pulmones.

La propuesta surgió a partir de investigaciones anteriores que demostraron que algunos animales pueden absorber oxígeno mediante el intestino. Estos resultados impulsaron a los científicos a estudiar si el mismo mecanismo podría funcionar en seres humanos.

La técnica ya tuvo sus primeras pruebas en humanos

Uno de los avances más importantes ocurrió durante un ensayo clínico que reunió a 27 hombres sanos, de entre 20 y 45 años.

Los participantes recibieron distintas cantidades de Perfluorodecalina oxigenada. Posteriormente, los investigadores evaluaron la tolerancia al procedimiento y monitorearon posibles efectos secundarios.

Los resultados no mostraron complicaciones graves. Sin embargo, algunos voluntarios experimentaron molestias abdominales, hinchazón y sensación de querer evacuar por el ano, especialmente quienes recibieron las dosis más altas.

Además, los investigadores comprobaron que el líquido no llegó al torrente sanguíneo y que los síntomas desaparecieron sin necesidad de tratamientos adicionales.

Es importante aclarar que este ensayo buscaba comprobar la seguridad del procedimiento, no demostrar que las personas ya pueden respirar por esta vía.

¿Podría reemplazar a los respiradores artificiales?

Los investigadores esperan que, si los próximos estudios confirman su eficacia, la ventilación enteral pueda convertirse en una alternativa para pacientes con insuficiencia respiratoria grave.

La técnica podría resultar especialmente útil en situaciones donde los tratamientos convencionales presentan dificultades o riesgos.

Por ahora, el equipo científico necesita realizar nuevas investigaciones con líquidos que contengan oxígeno para comprobar si realmente pueden mejorar los niveles de oxígeno en la sangre.

Así, lo que parece una idea insólita podría abrir una nueva posibilidad dentro de la medicina. Sin embargo, todavía falta camino para que esta técnica llegue a los hospitales y se convierta en un tratamiento disponible para los pacientes.

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