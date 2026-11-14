¿Sabidurías de un ex?: Soledad Onetto sorprendió al recordar a su exmarido y revelar el importante consejo que marcó su vida

Soledad Onetto sorprendió con una íntima confesión sobre su vida personal. En una reciente entrevista con La Cuarta, la conductora de Teletrece Central recordó su primer matrimonio con el ingeniero Rodrigo Alonso y reveló cuál fue uno de los consejos más importantes que recibió de él.

La conversación surgió a propósito del próximo estreno de una nueva temporada de Biografías, programa que regresará a las pantallas de Canal 13 el martes 17 de noviembre.

En ese contexto, la periodista hizo un repaso por distintas etapas de su vida y recordó su relación con Alonso, con quien contrajo matrimonio cuando tenía apenas 21 años. La pareja se separó en 2014.

Soledad Onetto recordó su primer matrimonio

Al hablar de aquella etapa, la comunicadora reconoció que siempre tuvo una visión muy romántica del matrimonio.

“Tenía muchas ganas de casarme. Era muy enamoradiza, estaba muy enamorada del amor. Y estaba muy enamorada de Rodrigo. Me casé enamorada del amor y de él. Y tuvimos muy bonito matrimonio”, recordó.

Además, explicó que en ese momento ninguno de los dos tenía entre sus prioridades convertirse en padres.

Según contó, disfrutaban de viajar y compartir con sus sobrinos, por lo que decidieron dejar la maternidad para más adelante.

El consejo de Rodrigo Alonso que todavía aplica

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista ocurrió cuando Soledad Onetto habló sobre las enseñanzas que le dejó su primer matrimonio.

La periodista destacó especialmente un consejo relacionado con las finanzas personales, que hasta hoy considera fundamental.

“El gran aprendizaje de mi vida, y mi primer matrimonio, fue que lo más importante no es cuánto ganas, lo importante es cuánto ahorras”, explicó.

En esa línea, recordó que su entonces esposo solía aconsejarla sobre cómo administrar mejor sus ingresos.

“El problema es que todavía no entiendes que no importa cuánto ganes, sino que lo único que importa es cuánto gastes”, recordó sobre las palabras que él le repetía.

La comunicadora aseguró que, con el paso de los años, comprendió la importancia de esa enseñanza y que actualmente la considera una regla fundamental.

Reconoció que antes gastaba todo su sueldo

Finalmente, Soledad Onetto también se tomó con humor su antigua relación con el dinero.

La periodista reconoció que durante su juventud no tenía hábitos de ahorro y que solía gastar prácticamente todo lo que recibía.

“En esa época recibía, por ejemplo, 100.000, y probablemente me gastaba los 100.000. Cero ahorrativa”, comentó entre risas.

Incluso confesó que buena parte de sus gastos se relacionaban con zapatos y regalos para otras personas.

Según ella, no eran grandes cosas, pero siempre fue muy solidaria. “Comprendí que era necesario ahorrar. Ahora soy más ahorrativa, ¡sí! Ahora soy una adulta mayor consciente”, reconoció de buen humor.

También puedes leer en Radio Corazón: Preocupación por Mauricio Pinilla: exfutbolista habría sido hospitalizado de urgencia en Santiago

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google