«Amigo, ya basta»: Fran García-Huidobro lanzó crítica sin filtro a la Teletón 2026

La Teletón 2026 continúa generando reacciones dentro y fuera de la pantalla. Esta vez, Fran García-Huidobro sorprendió al compartir una crítica sobre uno de los momentos habituales de la transmisión televisiva de la cruzada solidaria.

A través de sus redes sociales, la comunicadora abordó la participación de las grandes empresas auspiciadoras y manifestó su molestia por el tiempo que algunos representantes utilizan cuando suben al escenario para entregar sus aportes.

De hecho, antes de expresar su opinión, la animadora reconoció que sus palabras podían generar controversia entre los seguidores de la campaña.

«Voy a hacer solo una crítica a la Teletón y no a la Fundación Teletón, ni al programa televisivo. Y después me voy a llamar a silencio», comenzó diciendo.

Fran García-Huidobro cuestionó a los grandes auspiciadores de la Teletón

En su reflexión, la comunicadora apuntó directamente a la cantidad de representantes que algunas compañías llevan hasta el escenario durante la transmisión.

«No es necesario, cuando se suben los grandes auspiciadores, que suba el gerente comercial, el gerente general… que hablen los siete. Como que mientras más minutos ganan es mejor publicidad. Amigo, ya basta», manifestó.

En esa misma línea, Fran García-Huidobro comparó esas intervenciones con las de organizaciones sociales, establecimientos educacionales y agrupaciones que también participan en la cruzada.

«Se entiende cuando son los bomberos, cuando son hogares, colegios de niños… Pero usted (…) no es necesario que vaya con toda la familia y ocupe tanto tiempo. Esa es mi humilde opinión. Ojalá no me funen», agregó.

De esta manera, la animadora dejó en evidencia su desacuerdo con el protagonismo que algunos auspiciadores adquieren durante ciertos momentos de la transmisión.

La animadora defendió el trabajo del equipo de la Teletón

Pese a sus cuestionamientos, Fran también quiso destacar la labor de quienes trabajan durante las extensas jornadas de la cruzada solidaria.

En ese sentido, recordó que conoce de cerca el esfuerzo que implica participar en el programa televisivo, pues en otras oportunidades permaneció durante las 27 horas de transmisión.

«Me saco el sombrero por todo el equipo que trabaja ahí. Me ha tocado estar las 27 horas en el teatro y quiero reconocer a mis compañeros y colegas, que dan su trabajo durante todo ese tiempo», expresó.

Además, reconoció que actualmente colabora con la campaña desde su casa, aunque mantiene la costumbre de realizar su aporte.

Finalmente, la comunicadora destacó las historias de esfuerzo detrás de las donaciones, especialmente las de colegios y personas que reúnen dinero con mucho sacrificio.

«Las historias son las que conmueven. Insisto en eso: ver a esos niños de colegio que juntaron plata, gente humilde que reunió una suma importante. Es muy emocionante», concluyó.

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