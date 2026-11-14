Claudio Bravo rompió el silencio y aclaró misterioso mensaje que preocupó a sus seguidores: «Me cansé de sentir vergüenza»

Claudio Bravo generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un misterioso mensaje en sus redes sociales. «Me cansé de sentir vergüenza, es momento de hablar», escribió el exfutbolista. Esto, sin entregar mayores detalles sobre el motivo de su publicación.

La frase rápidamente despertó especulaciones entre los usuarios, quienes intentaron descubrir si el bicampeón de América atravesaba alguna situación personal o preparaba un anuncio relacionado con su vida fuera de las canchas.

Sin embargo, el exguardameta decidió aclarar el misterio y explicar qué había detrás de sus palabras.

Claudio Bravo explicó el motivo de su publicación

En conversación con Página 7, el exarquero de Colo Colo reveló que su mensaje formaba parte de una campaña de concientización sobre la salud masculina, en el marco del Mes del Hombre.

La iniciativa busca incentivar a los hombres a realizarse controles médicos preventivos, especialmente aquellos relacionados con la salud urológica. Un tema que muchas personas evitan abordar por vergüenza o desconocimiento.

«Queremos iniciar una campaña que genere mucha repercusión, sobre todo en torno a la urología. El cual, es un tema sumamente importante y determinante para nuestra salud», explicó.

Además, Bravo destacó la importancia de utilizar su exposición pública para generar conciencia y ayudar a derribar los prejuicios que todavía rodean este tipo de exámenes.

«Desde la posición que me toca, que es la de ejemplificar, me parece positivo transmitir que no hay que sentir vergüenza, sino todo lo contrario», sostuvo.

El importante llamado del excapitán de La Roja

Durante la entrevista, Claudio Bravo también reflexionó sobre las razones que llevan a muchos hombres a postergar sus consultas médicas.

A su juicio, la vergüenza y la timidez pueden convertirse en obstáculos importantes. Especialmente cuando aparecen síntomas que requieren atención profesional.

«Esa incomodidad se genera justamente porque no hablamos de lo que nos pasa», manifestó.

Finalmente, el exseleccionado nacional aprovechó la instancia para realizar una invitación directa a sus seguidores y a todos los hombres que todavía evitan este tipo de controles.

«Más que un mensaje, es una invitación: que en este mes del hombre vayan a hacerse los chequeos pertinentes», expresó.

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