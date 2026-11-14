Diana Bolocco sorprendió a Cristián Sánchez con inesperada propuesta: le ofreció un fin de semana de soltería

Una inesperada conversación protagonizaron Diana Bolocco y Cristián Sánchez en el último capítulo de su podcast Hasta que el Podcast nos separe. Esta vez, la pareja abordó el comentado beso que la animadora compartió con Martín Cárcamo durante el cierre de la Teletón 2026, situación que dio pie a una particular propuesta.

Todo comenzó cuando el periodista le recordó a su esposa el piquito que protagonizó con el conductor de Canal 13 sobre el escenario del Estadio Nacional. El momento generó comentarios entre los televidentes y tampoco pasó inadvertido para Sánchez.

En medio de las bromas, Diana aprovechó de revelar un dato sobre su excompañero de televisión: actualmente se encuentra soltero, luego de terminar su última relación.

Cristián Sánchez pidió permiso para salir con Martín Cárcamo

La información sorprendió al periodista, quien reaccionó con humor ante la nueva situación sentimental del animador.

“Qué rico estar soltero para él”, comentó Sánchez entre risas. Incluso, aprovechó la oportunidad para bromear sobre la posibilidad de acompañarlo durante esta etapa.

“Se te vienen los mejores meses de tu vida, Martín (…) ¿Me dejarías salir con Martín? Es para acompañarlo, para que no esté solo”, le preguntó directamente a su esposa.

Lejos de molestarse, Diana siguió el juego y decidió responderle con una propuesta que tomó completamente desprevenido a su marido.

La inesperada propuesta de Diana Bolocco

“Sabes qué, te voy a proponer algo, pero tienes que tomarlo con todas sus reglas o si no, no”, advirtió la animadora antes de revelar su oferta.

“Yo estaría dispuesta a darte un fin de semana de soltería, pero a la vuelta me tienes que contar absolutamente todo lo que hiciste. ¿Estarías dispuesto?”, planteó.

La respuesta de Cristián Sánchez no tardó en llegar. “Ya”, contestó entre risas, aceptando rápidamente la propuesta de su esposa.

La reacción dejó sorprendida a Diana, quien no esperaba una respuesta tan inmediata.

“Me cagaste, hue… Ok, cerrado”, respondió la conductora, dando por finalizado el particular acuerdo.

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