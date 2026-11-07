Figura de la TV denunció a reconocido futbolista por presunta agresión a su hija de 11 años: “Papá me pegó”

Una grave polémica remece al mundo del espectáculo argentino. Wanda Nara denunció a su expareja, el futbolista Mauro Icardi, por un presunto episodio de violencia que habría afectado a una de las hijas que tienen en común, de 11 años.

El caso salió a la luz luego de que la menor contactara a su madre para pedir ayuda mientras permanecía bajo el cuidado de su padre en una vivienda ubicada en Nordelta, Argentina.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por el periodista especializado en policiales Mauro Szeta, la niña habría enviado un mensaje a través de WhatsApp en el que manifestó temor por una situación que involucraba directamente al delantero.

«Papá me pegó. Tengo miedo», habría escrito la menor, según la información que recogieron distintos medios argentinos.

La denuncia quedó en manos de la Fiscalía de Género de Tigre, que inició una investigación preliminar por presuntas lesiones.

Wanda Nara acudió al domicilio de Mauro Icardi tras recibir el mensaje

El episodio habría ocurrido mientras Wanda Nara participaba en las grabaciones de MasterChef Celebrity, programa de televisión argentino.

Tras conocer el mensaje de su hija, la conductora habría interrumpido sus compromisos laborales para trasladarse hasta el domicilio del futbolista, donde también se encontraba la otra hija de la expareja.

Una vez en el lugar, ambos protagonizaron una fuerte discusión que habría requerido la intervención de personal de seguridad y efectivos policiales.

Según los antecedentes difundidos en el programa argentino LAM, Martín Migueles, actual pareja de Wanda, también llegó hasta la vivienda e intentó intervenir para calmar la situación.

La emergencia incluso motivó la presencia de una ambulancia para evaluar a la menor.

Fiscalía investiga la denuncia contra Mauro Icardi

La causa quedó a cargo del fiscal Julio Petrucci, de la Fiscalía de Género de Tigre, que ordenó distintas diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Entre las medidas contempladas, se realizará un reconocimiento médico legal a la menor. Además de revisar los dispositivos electrónicos desde los cuales habría enviado el mensaje de auxilio.

La conductora ya entregó su declaración ante las autoridades, acompañada por sus representantes legales. En tanto, el futbolista recibió una citación para prestar declaración.

Por ahora, la investigación continúa en curso y la Justicia deberá establecer las circunstancias del episodio y determinar eventuales responsabilidades.

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