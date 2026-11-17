¿En qué regiones hay riesgo de tornados y tormentas eléctricas este martes?: Revisa el pronóstico de Mega ¿Habrá tornados y tormentas eléctricas en tu región hoy? Un aviso meteorológico advierte sobre precipitaciones intensas y fuertes vientos en distintas zonas del país. 17 Nov, 2026. 15:21 hrs Por Diego Muñoz Mega VIDEOS RELACIONADOS Estuvo al borde de quitarse la vida y hoy vive una historia de amor con un hombre 25 años menor: «Me trata como una reina» Lleva 10 años con su pareja, pero cayó en la tentación con su hija: «Sé que eres la pareja de mi mamá, pero me gustas» ¿Lloverá en Santiago? Revisa el pronóstico de precipitaciones, días clave y comunas afectadas en la Región Metropolitana «Cumplí el sueño del pibe con dos peucas»: Auditor contó cómo un cumpleaños le hizo pasar el mejor momento de su vida Estuvo al borde de quitarse la vida y hoy vive una historia de amor con un hombre 25 años menor: "Me trata como una reina" Edo Caroe agota tres funciones y anuncia transmisión especial de su último show por televisión: cómo verlo y fecha Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado