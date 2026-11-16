¿Lloverá en Santiago? Revisa el pronóstico de precipitaciones, días clave y comunas afectadas en la Región Metropolitana La Región Metropolitana enfrentará una semana marcada por la inestabilidad primaveral. Conoce qué días se concentraran los chubascos y en qué horarios conviene andar preparado. 16 Nov, 2026. 16:42 hrs Por Diego Muñoz Agencia Uno VIDEOS RELACIONADOS «Cumplí el sueño del pibe con dos peucas»: Auditor contó cómo un cumpleaños le hizo pasar el mejor momento de su vida ¿Sin aire acondicionado? Iván Torres reveló trucos caseros para combatir el calor nocturno y dormir bien «De noche se veía bonito pero de día lo apodaron Caretula»: Quiso espantar a galán de colectivos pidiéndole lujos, pero cometió un error Llevaban 12 años juntos y estaban comprometidos: descubrió la brutal traición de su pareja de la peor manera Isabel Pantoja vuelve a Chile con una gira especial: fecha, entradas y recinto para su show en 2027 Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado