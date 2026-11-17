Edo Caroe prepara un cierre especial para su gira nacional. Luego de agotar las entradas para sus funciones del 27, 28 y 29 de noviembre, el comediante llevará su último espectáculo a la televisión.

La presentación se realizará el domingo 29 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Santander Arena. Por primera vez, el show se transmitirá completo y en directo desde el recinto del Parque O’Higgins. La emisión estará a cargo de Zapping y contará con calidad 4K para las pantallas compatibles.

La última función marcará el cierre de «Edo Caroe no tiene show», espectáculo con el que el humorista recorrió distintos teatros del país. Para estas presentaciones, además, adelantó que incorporará material reservado especialmente para la ocasión y algunas sorpresas.

La rutina comenzó a tomar forma después de su segunda participación en el Festival de Viña del Mar. En ella, la magia se convirtió en uno de los elementos centrales, con números que también involucran al público.

Cómo ver el último show de Edo Caroe en vivo

Quienes quieran seguir la presentación desde sus casas podrán adquirir un pase digital a través de Zapping. La venta comenzará el domingo 22 de noviembre y funcionará bajo la modalidad de pago por evento (pay-per-view).

El acceso estará disponible para cualquier persona, incluso para quienes no tengan una suscripción activa a la plataforma. En tanto, los usuarios suscritos podrán acceder a un descuento especial.

Zapping será la única plataforma que ofrecerá la transmisión en resolución 4K. Esta opción estará disponible en el canal 5 para los dispositivos y pantallas compatibles.

“Queremos que un espectáculo de esta escala lo pueda ver cualquiera que tenga ganas de sumarse. Con el pase digital puedes armar el panorama en casa y seguir la última función de Edo Caroe en el Santander Arena en vivo, desde que sale al escenario hasta el último remate. Y si quieres verla en 4K, esa emisión estará disponible por Zapping en el canal 5”, señaló Luis González, director de Comunicaciones de Zapping.

Tomás Leiva estará a cargo de la previa

La transmisión también tendrá un espacio previo al espectáculo. Tomás Leiva conducirá este segmento antes de la salida de Edo Caroe al escenario.

La previa estará disponible tanto en la señal del evento como en el canal de Estudios Neverland. Este último se estrenó durante noviembre en exclusiva por Zapping y se encuentra en el canal 15 de todos los planes de la plataforma.

Su programación incluye «Tomás va a morir», espacio en el que participan Leiva y el propio Caroe, además de «Free Solo».

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