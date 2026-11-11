Influencer española que vive en Chile apuntó a un problema de Santiago que pocos habían comentado: «Cómo puede faltar…»

Abril Oñate, influencer española que actualmente vive en Chile, volvió a llamar la atención en redes sociales. Esta vez, compartió una crítica sobre Santiago que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

La joven, que suele mostrar distintas experiencias de su vida en nuestro país, puso sobre la mesa un problema que ha identificado durante sus recorridos por la capital: la falta de fuentes de agua potable en lugares públicos.

A través de un video, la creadora de contenido explicó que esta situación le ha llamado la atención desde que llegó a Chile. Por lo mismo, decidió compartir su observación y aclaró que se trataba de una crítica constructiva.

«Voy a hacer una crítica constructiva a Chile, ya que ya llevo tiempo aquí y es una cosa de la que me he dado cuenta», comenzó diciendo.

La crítica de Abril Oñate que abrió debate en redes sociales

En su registro, la influencer explicó que encontrar agua potable mientras realiza actividad física al aire libre puede convertirse en una complicación.

«Digo, ‘pero cómo puede faltar esto’, y son fuentes. Hay como dos fuentes contadas, que las tengo ya localizadas, pero te vas corriendo y no puedes parar a la primera agua. Es algo que hace falta», comentó.

Para Abril, instalar más puntos de hidratación en plazas y otros espacios públicos sería una buena alternativa. Especialmente, considerando la cantidad de personas que aprovechan los espacios de la capital para hacer deporte.

«Potencian tanto el deporte, sobre todo los domingos. Hacen falta fuentes», agregó para cerrar su crítica.

Además, la española acompañó la publicación con un mensaje en el que anticipó que su planteamiento tendría bastante apoyo. Según escribió, sabía «que muchos estarían de acuerdo con esto».

Y sus palabras no pasaron inadvertidas. El video comenzó a sumar interacciones y ya supera los 2 mil «me gusta» en Instagram, además de acumular más de 100 comentarios.

Entre las respuestas, algunos usuarios coincidieron con su petición, mientras que otros plantearon dudas sobre la seguridad de beber agua directamente desde instalaciones públicas.

«No me atrevería a tomar agua de una llave de la calle»; «Las fuentes de agua para consumo personal en plazas y calles fueron comunes en Chile en los 70 y 80, lamentablemente el vandalismo, escasez hídrica y mal manejo de estas fueron eliminándolas con el tiempo»; «Me encanta la idea!! Más críticas constructivas por favor», fueron algunas de las reacciones.

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