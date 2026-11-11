Festival del Huaso de Olmué 2027 confirma su parrilla completa: revisa los artistas por día

El Festival del Huaso de Olmué 2027 ya tiene todo preparado para una nueva edición en El Patagual. El certamen confirmó su programación artística y a los animadores que estarán a cargo de sus cuatro jornadas.

La cita se realizará entre el jueves 14 y el domingo 17 de enero. En esta oportunidad, Diana Bolocco y José Miguel Viñuela conducirán el evento organizado por Chilevisión y Bizarro.

La parrilla combinará música nacional e internacional, humor y sonidos ligados a las tradiciones chilenas. Entre los artistas confirmados destacan Los Pericos, Illapu, Cami, Fran Valenzuela, Javiera Mena y Sinaka.

¿Quiénes se presentarán cada noche en Olmué 2027?

La primera jornada, el jueves 14 de enero, tendrá como protagonistas a Los Pericos. La banda argentina llegará con sus grandes éxitos y canciones más recientes.

El humor estará a cargo de Bombo Fica, mientras que El Llanero de Ñuble completará la noche con su propuesta de cumbia ranchera.

El viernes 15 será el turno de Illapu, histórico conjunto nacional que abrirá la segunda jornada. Luego, Tachuela Chico, Pastelito de Chile y Junior llevarán el humor circense al escenario. El cierre quedará en manos de Cami.

La noche del sábado 16 tendrá una destacada presencia femenina. Fran Valenzuela presentará un espectáculo especialmente preparado para el festival. Después será el turno de la comediante Maly Jorquera y, para finalizar, Javiera Mena desplegará su propuesta de electropop.

Finalmente, el domingo 17 de enero estará marcado por la música bailable. Sinaka abrirá la jornada con sus éxitos urbanos, mientras que Diego Urrutia estará a cargo del humor. La banda chilena Amigo de Artistas tendrá la misión de cerrar esta edición.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Olmué 2027?

Quienes quieran asistir al Festival del Huaso de Olmué podrán adquirir sus entradas a través de Ticketmaster.

La preventa exclusiva para clientes de BancoEstado comenzará el lunes 16 de noviembre, a las 10:00 horas. Esta etapa contará con un 20% de descuento pagando con tarjetas de la entidad.

En tanto, la venta general partirá el miércoles 18 de noviembre, a las 10:30 horas, o una vez agotado el stock destinado a la preventa.

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