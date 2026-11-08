¡Dijo que sí! Leo Rey protagonizó romántica sorpresa en pleno cierre de la Teletón

La Teletón 2026 dejó varios momentos inolvidables, pero uno de los más románticos de la jornada tuvo como protagonista a Leo Rey. El cantante nacional sorprendió al público del Estadio Nacional con una inesperada propuesta de matrimonio a su pareja, Eliana.

Todo ocurrió durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre, luego de que el exvocalista de La Noche terminara su presentación musical en el escenario principal.

En ese momento, el artista pidió unos minutos para realizar un anuncio especial y solicitó que su pareja subiera al escenario.

Frente al público y con la complicidad de los animadores Julia Vial y José Miguel Viñuela, Leo Rey dedicó unas emotivas palabras a la mujer que lo acompaña desde hace varios años.

«Yo también tengo una persona muy especial, la que me ha acompañado durante muchos años y es la responsable de todo el éxito que he tenido en mi vida», expresó antes de invitarla a acercarse.

Leo Rey se arrodilló frente a su pareja y recibió un esperado «sí»

Una vez que Eliana llegó al escenario, el cantante no escondió su emoción y se arrodilló para hacerle la importante pregunta.

«Mi amor, te amo con todo mi corazón, gracias por todos estos años y quiero pedirte que te cases conmigo», manifestó frente a los asistentes.

La respuesta de su pareja no tardó en llegar. Visiblemente emocionada, Eliana aceptó la propuesta con un rotundo: «Sí, mi amor, sí».

La pareja selló el romántico momento con un beso y un abrazo, mientras el público celebraba el compromiso.

Pero eso no fue todo. Tras recibir el esperado sí, Leo Rey también protagonizó un tierno gesto al besar la pancita de su futura esposa, quien espera un hijo del cantante.

La propuesta de Leo Rey ya había generado comentarios

Cabe recordar que la posibilidad de que el intérprete realizara esta sorpresa durante la Teletón ya circulaba antes del espectáculo.

La periodista Paula Escobar adelantó la información en el programa Que te lo digo, donde aseguró que el cantante tenía preparada una propuesta en vivo e incluso habría encargado una joya para concretar el momento.

La noticia también generó opiniones divididas en el panel del espacio televisivo, donde algunos cuestionaron que utilizara el escenario de la cruzada solidaria para realizar una petición personal.

Sin embargo, Leo Rey finalmente concretó su romántico plan y convirtió su presentación en uno de los momentos más comentados del cierre de la Teletón 2026.

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