Actualizan estado de salud de niño de 11 años que resultó herido en fatal accidente de Santo Domingo

Nuevos antecedentes se conocieron sobre el estado de salud del niño de 11 años que resultó herido en el grave accidente de tránsito ocurrido en Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

El menor sufrió lesiones durante la violenta colisión registrada el sábado 7 de noviembre en la Ruta de la Fruta, donde un microbús, un camión tolva y un automóvil protagonizaron un fatal accidente.

De acuerdo con la información entregada por el alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro, el pequeño presentó fracturas en la cadera y necesitó atención médica especializada.

Por este motivo, los equipos médicos gestionaron su traslado desde el Hospital Claudio Vicuña.

¿Qué se sabe sobre los otros heridos del accidente?

En conversación con BioBioChile, el jefe comunal también entregó detalles sobre la situación de las demás personas que resultaron lesionadas en la tragedia.

Según explicó, el Hospital Claudio Vicuña recibió a los afectados y atendió a varios pacientes de manera simultánea. Sin embargo, los equipos médicos todavía realizan evaluaciones para determinar la gravedad de cada caso.

Algunos pacientes permanecían en pabellón, mientras otros esperaban los resultados de radiografías y distintos exámenes para definir sus tratamientos.

«Están en proceso de tratamiento, ya sea en pabellón o haciendo los exámenes radiográficos respectivos», explicó Vera.

Asimismo, el alcalde indicó que la mayoría de los heridos serían vecinos de la comuna de Navidad, quienes viajaban hacia San Antonio cuando ocurrió el accidente.

Municipio entregó apoyo a las familias

En medio de la emergencia, los equipos municipales de San Antonio también comenzaron a trabajar para contactar a los familiares de las personas afectadas.

Para ello, funcionarios revisaron los antecedentes de los pacientes con el objetivo de identificar sus domicilios y conocer las necesidades de cada familia.

Además, personal municipal llegó hasta el Hospital Claudio Vicuña para entregar acompañamiento social y psicológico a los cercanos de las víctimas.

Cabe recordar que el accidente en Santo Domingo dejó un saldo de 11 personas fallecidas y 15 lesionadas, según el balance actualizado por las autoridades. La Fiscalía y Carabineros continúan investigando las circunstancias de la tragedia.

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