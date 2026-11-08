¡Chile volvió a cumplir! Teletón 2026 superó la meta y sorprendió con millonaria cifra final

Una vez más, Chile demostró su compromiso con la solidaridad. La Teletón 2026 consiguió superar su meta de recaudación durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre, luego de una extensa jornada que reunió a artistas, animadores, empresas y miles de familias de todo el país.

El esperado anuncio llegó durante el cierre de la cruzada solidaria en el Estadio Nacional, donde Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, reveló la cifra final que consiguió reunir esta nueva edición.

En concreto, la campaña alcanzó los $46.204.313.130, superando la meta establecida para este año. La cual, correspondía a $44.253.268.546.

De esta manera, la Teletón logró reunir más de $1.900 millones por sobre el objetivo inicial, pese a las dificultades económicas que marcaron esta edición.

Don Francisco se emocionó tras conocer el resultado de la Teletón 2026

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Don Francisco tomó la palabra para agradecer a quienes colaboraron durante las 27 horas de transmisión.

“Lo hemos logrado. Yo sé que este año, y todos lo sabemos, fue difícil para lograr la meta”, expresó el histórico animador.

Además, destacó el esfuerzo de las personas que realizaron sus aportes y valoró el compromiso de quienes volvieron a confiar en la campaña solidaria.

«Muchas personas hicieron un gran esfuerzo por colaborar; todo Chile se hace presente en esto. Pero muy importantes fueron todos ustedes que creyeron en todo lo que hemos hecho”, agregó. Reconociendo que todo Chile se hizo presente en esta nueva edición.

¿Para qué sirven los fondos recaudados?

Los recursos permitirán financiar el funcionamiento de los institutos de rehabilitación de la Fundación Teletón, que entregan atención gratuita a cerca de 32 mil niños, niñas y jóvenes junto a sus familias.

Entre las prestaciones destacan tratamientos médicos, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, cirugías y distintos programas de inclusión.

Así, la Teletón 2026 cerró una nueva edición con una cifra que superó las expectativas y permitió asegurar la continuidad de su importante labor a lo largo del país.

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