Niño de 11 años viajaba junto a su familia para participar en la Teletón y terminó herido en fatal accidente de Santo Domingo

Una grave tragedia ocurrió durante la mañana de este sábado 7 de noviembre en Santo Domingo, Región de Valparaíso. Un accidente que involucró a un camión tolva, un microbús y un automóvil particular dejó un saldo de varias personas fallecidas y decenas de lesionados.

El siniestro ocurrió cerca de las 09:00 horas en el kilómetro 119 de la Ruta de la Fruta, en el sector de Lilén. Tras el impacto, equipos de emergencia llegaron al lugar para auxiliar a las víctimas, mientras Carabineros inició las diligencias para esclarecer las causas de la colisión.

Niño de 11 años iba camino a actividad de la Teletón cuando ocurrió el accidente

Entre las personas lesionadas se encuentra un niño de 11 años, quien viajaba junto a su madre y su tío en un automóvil particular.

De acuerdo con los antecedentes que consignó 24 Horas, la familia salió desde el sector de El Convento con dirección a Santo Domingo. Su objetivo era participar en una actividad solidaria de la Teletón 2026.

Sin embargo, el viaje terminó abruptamente cuando el vehículo en el que se desplazaban se vio involucrado en la colisión.

El menor resultó herido al igual que los otros dos ocupantes del automóvil. Los tres recibieron atención de urgencia y quedaron bajo supervisión médica.

Sobre su estado de salud, la delegada presidencial provincial de San Antonio confirmó que entre los lesionados había dos menores de edad: uno de 11 años y otro de tres.

Además, explicó que el niño de 11 años necesita una evaluación especializada debido a posibles fracturas, por lo que gestionaron su traslado al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso para recibir atención.

Mientras los equipos de emergencia y las autoridades continúan trabajando en las consecuencias de esta tragedia, la investigación busca esclarecer cómo ocurrió el accidente que enlutó a varias familias de la zona.

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