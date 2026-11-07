¿Campanas de boda? Melina Noto habló sobre el futuro de su relación con Pangal

Una particular conversación sobre el futuro de su relación protagonizó Melina Noto durante la Teletón 2026. La periodista argentina se refirió a la posibilidad de llegar al altar con Pangal Andrade y respondió a una pregunta que inevitablemente apunta al futuro de ambos.

La comunicadora conversó con Página 7 durante su participación en la cruzada solidaria. Instancia en la que habló sobre su vida familiar y los proyectos que comparte con el deportista.

Recordemos que la pareja atraviesa una importante etapa personal tras convertirse en padres de su primera hija, Alana.

Melina Noto respondió si Pangal Andrade le teme al matrimonio

Durante la entrevista, Melina Noto enfrentó una pregunta directa sobre la posibilidad de casarse con el exchico reality y si él tendría algún tipo de temor frente al compromiso.

Ante la consulta, la periodista entregó una respuesta tajante y abordó cómo ve actualmente el futuro de su relación.

«¿Qué mejor compromiso que ser papá juntos? Ahí está. Supongo que cuando sea el momento se dará o no se dará”, señaló.

La comunicadora también dejó entrever que el matrimonio no necesariamente representa una prioridad inmediata para ambos, considerando la etapa familiar que viven actualmente.

La nueva etapa familiar de Pangal Andrade y Melina Noto

Actualmente, la pareja disfruta de la crianza de Alana, su primera hija en común, quien llegó a cambiar por completo sus rutinas.

“Para nosotros es como un tema más, pero yo creo que el compromiso mayor es ser papás y tener una hija maravillosa y compartir la vida por el resto de nuestras vidas”, explicó.

Tanto Pangal como Melina han compartido distintos momentos de esta etapa a través de sus redes sociales, mostrando parte de su vida familiar y los desafíos que implica convertirse en padres.

Por ahora, ambos continúan enfocados en sus proyectos personales y en esta nueva etapa, mientras sus seguidores siguen atentos a cualquier novedad sobre un eventual matrimonio.

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