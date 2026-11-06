Querido cantante sorprendería con propuesta de matrimonio en plena Teletón 2026: filtración desató polémica

Una inesperada sorpresa podría marcar el cierre de la Teletón 2026. A pocas horas de que comience la tradicional cruzada solidaria, se filtró que uno de los artistas invitados tendría preparada una importante propuesta amorosa.

Se trata de Leo Rey, quien, según reveló la periodista Paula Escobar en el programa Que te lo digo, aprovecharía su presentación en el Estadio Nacional para pedirle matrimonio a su pareja.

La información salió a la luz este jueves 5 de noviembre y rápidamente llamó la atención, considerando que el cantante podría protagonizar uno de los momentos más comentados de la jornada.

Leo Rey tendría preparada una romántica sorpresa en la Teletón

De acuerdo con lo señalado por Paula Escobar, el cantante de cumbia ya tendría prácticamente todo organizado para realizar la propuesta en vivo.

«Me confirmaron que la joya ya se mandó a hacer. La petición se realizará en vivo», aseguró la periodista al entregar los antecedentes de la información.

De concretarse, el momento ocurriría durante el espectáculo de clausura de la Teletón, programado para este sábado 7 de noviembre en el Estadio Nacional.

Recordamos que la presentación de Leo Rey forma parte de la parrilla artística que acompañará las últimas horas de la campaña solidaria. Además, compartirá escenario con grandes artistas como Tito El Bambino, Santaferia, Alanys Lagos y Bacilos.

La propuesta de matrimonio generó críticas: «De mal gusto»

Sin embargo, la filtración no provocó solamente reacciones románticas. En el panel de Que te lo digo, la posibilidad de que Leo Rey utilizara el escenario de la Teletón para pedir matrimonio también abrió un debate.

Uno de los más críticos fue Luis Sandoval, quien cuestionó que el artista aprovechara una instancia solidaria para protagonizar un momento personal.

«Me parece de mal gusto pedir matrimonio en una causa noble que tiene que ver con los niños y aprovechar la instancia donde están viendo cientos de personas para pedir matrimonio», manifestó el panelista.

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