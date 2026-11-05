Orgullo chileno: emblemático producto nacional fue elegido el mejor en importante concurso asiático

¡Un nuevo motivo para sacar pecho por Chile! Un pisco nacional consiguió conquistar a los expertos de la industria en Asia y alcanzó un importante reconocimiento internacional.

Se trata del Pisco Caur, un emprendimiento de la Región de Coquimbo que logró destacar en una exigente competencia de destilados.

La marca participó en la octava edición de la Asia International Spirits Competition 2026. Certamen que reunió cerca de 150 muestras provenientes de más de 15 países y contempló más de 50 categorías.

En medio de esta competencia, el producto chileno consiguió una distinción especial: el jurado lo eligió como Pisco of the Year 2026, reconocimiento que lo posicionó como el mejor pisco del año dentro del concurso.

Pisco chileno consiguió medalla de oro

El emprendimiento nacional no solo obtuvo el máximo reconocimiento de su categoría. También consiguió destacar con dos variedades que compitieron ante expertos internacionales.

Su versión Añejado 6 años alcanzó una medalla de oro con 95 puntos, mientras que el Reposado 1 año consiguió una medalla de bronce.

Uno de los aspectos más interesantes del certamen fue su sistema de evaluación. Los jueces realizaron degustaciones a ciegas, utilizando copas codificadas y evaluando cada producto sin conocer previamente su marca.

Además, el concurso convocó a compradores profesionales de la industria; como importadores, distribuidores y representantes de tiendas y restaurantes.

De esta manera, Pisco Caur consiguió convencer a un jurado que conoce de cerca el mercado internacional de los destilados.

¿Dónde nace el pisco chileno que conquistó Asia?

Detrás de este reconocimiento existe un trabajo artesanal que tiene su origen en Flor del Valle, localidad de la comuna de Monte Patria, en la Región de Coquimbo.

Pisco Caur desarrolla sus productos con uvas Moscatel de Austria, que sus trabajadores cosechan a mano. Luego, el equipo realiza la destilación mediante un alambique clásico, siguiendo un proceso que requiere dedicación y cuidado en cada etapa.

Su cofundador, Claudio Rodríguez, destacó el orgullo que representa este reconocimiento para el emprendimiento y valoró la posibilidad de llevar un producto chileno a una competencia internacional.

Además, la marca busca demostrar el potencial de la producción pisquera nacional y abrir nuevas oportunidades comerciales fuera de Chile.

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