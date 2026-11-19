El mundo de la televisión estadounidense enfrenta una nueva pérdida. El actor Larry Poindexter, recordado por sus participaciones en populares producciones como Friends, falleció a los 66 años tras sufrir un accidente en Los Ángeles.

El intérprete fue atropellado el viernes 13 de noviembre mientras cruzaba una calle en el sector de Studio City, California. Debido a la gravedad de sus lesiones, los equipos de emergencia lo trasladaron hasta un recinto médico.

Durante su hospitalización, los especialistas detectaron varias costillas fracturadas, por lo que Poindexter tenía programada una intervención quirúrgica para la mañana del miércoles 18 de noviembre.

Sin embargo, el actor murió repentinamente ese mismo día, antes de ingresar a pabellón. Hasta el momento, no se ha comunicado una causa médica oficial de su fallecimiento. Por lo mismo, tampoco existe confirmación de que su muerte estuviera directamente relacionada con las lesiones del atropello.

Una extensa trayectoria en televisión y cine

Larry Poindexter construyó una carrera de más de 40 años en la industria del entretenimiento. Durante ese período, participó en numerosas producciones televisivas y cinematográficas.

Uno de sus trabajos más recordados fue su aparición en Friends. Allí interpretó a Dave, un bombero que apareció en el capítulo The One with the Candy Hearts, perteneciente a la primera temporada de la comedia.

También tuvo un importante recorrido por la televisión estadounidense gracias a su participación en Days of Our Lives. En la producción dio vida a Ben Welch durante 1984 y, años después, regresó para interpretar al sacerdote Father Louis entre 2014 y 2018.

A estos trabajos se suman sus apariciones en reconocidas series como JAG, General Hospital y Santa Barbara. Además, participó como actor invitado en producciones de gran popularidad, entre ellas Will & Grace, CSI: Crime Scene Investigation y Curb Your Enthusiasm.

En el cine también dejó su huella. Uno de sus proyectos fue 17 Again, película protagonizada por Zac Efron, que formó parte de su recorrido por Hollywood.

Su vínculo con la actuación se mantuvo hasta sus últimos años. De hecho, en 2024 debutó sobre los escenarios de Nueva York con la obra Fatherland.

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