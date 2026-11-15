Jhendelyn Núñez revela diagnóstico tras 27 años de vivir con dolor: hizo un potente llamado a las mujeres

Una importante revelación sobre su salud compartió Jhendelyn Núñez a través de sus redes sociales. La modelo y exchica reality contó que recibió un diagnóstico de endometriosis, luego de convivir durante 27 años con fuertes dolores menstruales que, por mucho tiempo, consideró normales.

La noticia llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque la propia comunicadora reconoció que desconocía el origen de sus molestias. De hecho, una publicación en Instagram terminó convirtiéndose en el primer paso para descubrir qué ocurría con su cuerpo.

Una publicación que la llevó a descubrir su enfermedad

Todo comenzó cuando Jhendelyn compartió un registro en el que mostraba su abdomen inflamado. En ese momento, pensó que enfrentaba una crisis de colon. Sin embargo, varias de sus seguidoras reaccionaron y le recomendaron consultar con un especialista, pues reconocieron síntomas que podían relacionarse con la endometriosis.

La modelo agradeció públicamente estos mensajes y reconoció que las experiencias de otras mujeres resultaron fundamentales para tomar conciencia de su situación.

«Gracias a ustedes, chiquillas, yo hoy sé que tengo endometriosis, a raíz de ese video que subí de una supuesta crisis de colon», comentó.

Además, explicó que tuvo su primera menstruación a los 11 años y que lleva 27 años conviviendo con dolores. No obstante, durante la última década las molestias aumentaron considerablemente.

El llamado de Jhendelyn Núñez: «No normalicen el dolor»

A través de su testimonio, la exparticipante de Fiebre de Baile también realizó una autocrítica por postergar sus consultas médicas.

En ese sentido, reconoció que siempre procuró mantener hábitos saludables, como cuidar su alimentación y asistir diariamente al gimnasio, pero dejó de lado una parte fundamental: revisar su estado de salud con profesionales.

«Yo me cuido la alimentación, que voy al gimnasio todos los días y qué saco si no voy al doctor. Así que, si usted siente dolores, no los normalice», expresó.

Actualmente, Jhendelyn se encuentra recopilando información y conversando con especialistas para conocer las alternativas de tratamiento disponibles.

Finalmente, aprovechó su experiencia para enviar un mensaje a otras mujeres que atraviesan situaciones similares y las invitó a escuchar su cuerpo, realizarse los chequeos correspondientes y buscar atención médica.

«Hoy estoy en este proceso y quiero decirles algo: no normalicen el dolor», concluyó.

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