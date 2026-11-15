«Eres muy aburrida»: Nicolás Solabarrieta respondió con burla a denuncia de Maca Venegas

Una inesperada polémica protagonizaron Maca Venegas y Nicolás Solabarrieta durante la mañana de este domingo 15 de noviembre. La abogada utilizó sus redes sociales para realizar un reclamo por ruidos molestos y apuntó directamente contra el influencer, a quien responsabilizó por una fiesta que, según denunció, se extendió durante toda la noche.

Todo comenzó cerca de las 9:00 horas, cuando la comunicadora compartió una serie de registros desde su departamento. En ellos mostró el edificio cercano desde donde provenía la música y manifestó su molestia por no poder descansar.

De acuerdo con su relato, intentó buscar ayuda a través de distintos canales, pero no consiguió una solución.

«Llamé a Paz Ciudadana y no ha llegado. Fui caminando a la conserjería a ver si el conserje podía hacer algo, y me dice que no puede hacer absolutamente nada», contó.

Además, aseguró que otros residentes también habían intentado comunicarse con la persona responsable de la celebración para pedirle que bajara el volumen.

«Tiene cero conciencia por sus vecinos. Lo han llamado incluso vecinos del mismo edificio para tratar de que esta persona baje volumen para poder descansar, dormir, pero no pasa nada», reclamó.

Maca Venegas identificó a Nicolás Solabarrieta

Ante la falta de respuestas, la abogada decidió dirigirse directamente al exchico reality y lo etiquetó en sus historias de Instagram.

«Tú sabes quién eres, así que por favor baja el volumen», escribió, dejando en evidencia su molestia por la situación.

Sus registros rápidamente comenzaron a circular en distintas cuentas de espectáculos, lo que permitió que otros usuarios conocieran el reclamo.

La irónica respuesta de Nicolás Solabarrieta

Sin embargo, la controversia tomó otro rumbo cuando Nicolás Solabarrieta apareció en los comentarios de una publicación de Instagram que difundió la denuncia.

Lejos de entregar explicaciones sobre lo ocurrido, el influencer respondió con un comentario que llamó la atención de los internautas.

«Jajaja, te invitaría feliz, pero eres muy aburrida», escribió.

La respuesta generó diversas reacciones y varios usuarios cuestionaron el tono que utilizó frente al reclamo de la abogada.

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