Tomo Como Rey sorprende con nueva versión de «El Noa Noa»: se unió a Los Hermanos Ilabaca para homenajear a Juan Gabriel

¡La cumbia y el ska se toman un clásico de la música latina! Tomo Como Rey estrenó una nueva versión de «El Noa Noa», el emblemático éxito de Juan Gabriel, y sorprendió con una colaboración junto a Los Hermanos Ilabaca.

La agrupación chilena apostó por darle una identidad propia a esta popular canción, mezclando los ritmos tropicales que caracterizan su propuesta con la energía del ska. El resultado es una versión vibrante y llena de ritmo, ideal para quienes disfrutan de la música bailable.

Tomo Como Rey y Los Hermanos Ilabaca se unen en este lanzamiento

La colaboración reúne a dos propuestas musicales con una fuerte identidad dentro de la escena nacional. Por una parte, Tomo Como Rey aporta su característico sonido de cumbia, mientras que Los Hermanos Ilabaca suman su sello y energía musical.

Juntos, los artistas reinterpretan uno de los temas más reconocidos del llamado Divo de Juárez, manteniendo la esencia festiva de la canción, pero llevándola hacia nuevos sonidos.

De esta manera, «El Noa Noa» vuelve a las pistas de baile con una mezcla de cumbia y ska que busca conquistar tanto a los seguidores de la agrupación como a quienes crecieron escuchando los clásicos de Juan Gabriel.

Un homenaje a un clásico de Juan Gabriel

«El Noa Noa» forma parte del legado musical de Juan Gabriel y continúa como uno de sus temas más populares. Su ritmo contagioso y su espíritu festivo han permitido que distintas generaciones mantengan viva esta canción.

Con este estreno, Tomo Como Rey apuesta por acercar el clásico a nuevas audiencias y rendir homenaje a uno de los grandes nombres de la música latinoamericana.

La nueva versión ya se encuentra disponible para escuchar y promete convertirse en una alternativa imperdible para quienes quieran disfrutar de una dosis de cumbia, ska y nostalgia.

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