¿Va al Festival de Viña? Filtran información sobre María José Quintanilla a cuatro meses del certamen

A poco más de cuatro meses del inicio del Festival de Viña 2027, ya comienzan a surgir detalles sobre la programación que tendrá el certamen.

Durante la última emisión de «Plan Perfecto», Sergio Marabolí abordó los preparativos para la nueva edición del festival. En ese contexto, entregó información sobre los artistas que estarían considerados para llegar a la Quinta Vergara.

Sergio Marabolí destapa a una de las grandes ausencias de Viña 2027

Según el periodista, la parrilla estaría prácticamente cerrada. Sin embargo, su revelación llamó especialmente la atención por una ausencia.

Marabolí aseguró que María José Quintanilla no sería parte del Festival de Viña 2027. Esto, pese a las especulaciones que durante los últimos meses han apuntado a una eventual presentación de la cantante en el certamen.

«¿Por qué no está en Viña? Podría asegurarles que María José Quintanilla no estará en Viña, porque el único pendiente son los humoristas, lo demás está cerrado», afirmó.

Pero la intérprete no sería la única figura nacional que quedaría fuera de la próxima edición.

El periodista también mencionó a Los Vásquez, asegurando que el dúo tampoco estaría contemplado entre los artistas del festival.

«Los Vásquez tampoco van. Es inteligente lo que hacen, porque lo que dicen es porque saben que Cote no va», señaló Marabolí.

Por ahora, estas informaciones corresponden a lo señalado por el periodista en televisión y no constituyen un anuncio oficial de la organización del Festival de Viña del Mar.

La edición 2027 del certamen está programada entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero. Nuevamente, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda estarán a cargo de la animación.

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