Estrella de la TV sorprende con confesión: «me sentí un objeto sexual y me gustó en un momento hasta que sentí que…»

Pamela Díaz volvió a generar comentarios tras protagonizar una particular conversación en «Mañana te cuento», espacio de Once Stream donde abordó el supuesto precio que tendría cada persona.

Todo comenzó cuando la animadora planteó su propia postura frente al tema. Sin filtros, aseguró que podría dedicarse a la prostitución VIP.

«Yo creo que sí. Todo el mundo tiene un precio. Yo siempre he dicho que podría ejercer la prostitución VIP», indicó.

La declaración provocó la reacción de sus compañeros. Sin embargo, «La Fiera» continuó desarrollando su particular teoría entre risas.

«Yo les he dicho a mis amigas: ‘Nos hemos comido cada huevá…’», comentó.

Luego, llevó el escenario a una situación hipotética. «Te imaginas, yo soy VIP y me dan un listado de con quién tengo que salir, y yo los miro y son terrible minos», lanzó.

Pamela Díaz recordó sus primeros años en televisión

La conversación también llevó a la animadora a recordar una etapa de su carrera en la que se sintió como un «objeto sexual».

Pamela Díaz reconoció que, en ese entonces, incluso disfrutó de esa faceta.

«Me gustó en un momento», admitió.

Según explicó, no se arrepiente de las experiencias que vivió durante aquellos años. De hecho, considera que ese camino fue importante para conseguir la independencia económica que mantiene actualmente.

«Asumo mi pasado y ese pasado hizo que hoy pueda mantener a mis hijos como corresponde y me sienta súper independiente sin depender de nadie», afirmó.

La conductora también describió cómo era su personalidad en aquella época.

«En ese momento yo era una persona más osada y no me importaba lo que me podían decir. Yo me sentí un objeto sexual y me gustó en un momento hasta que sentí que me pasaron a llevar y paré con el tema», señaló.

Reveló cuánto habría ganado una amiga

Durante la misma conversación, Pamela Díaz contó una experiencia relacionada con una amiga que genera contenido en una plataforma.

La animadora explicó que actualmente habría reducido sus precios debido a una promoción.

«Ahora eso sí, le bajaron los precios porque está en modo ‘Cyber’», comentó.

Posteriormente, relató cómo habría cambiado la situación de su amiga después de dos años en la plataforma.

«Ella me contó de algo que le ocurrió después de que llevaba dos años en la plataforma. Efectivamente, en los primeros dos meses le iba bien y después no. Ahora último le llegó gente del extranjero que la invitaba a comer», explicó.

Según el relato de «La Fiera», su amiga llegó a recibir entre 4 y 5 millones de pesos por acompañar a hombres a exclusivos restaurantes de Santiago.

Eso sí, Pamela Díaz fue enfática al aclarar que estos encuentros no contemplaban relaciones sexuales.

«Ella no tenía ninguna relación sexual, no los besaba ni nada. Solo tenía que brindar, hablar y estar con ellos como 30 minutos», concluyó.

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