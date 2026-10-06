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¿Hasta cuándo lloverá en la capital? Revisa qué días de esta y la próxima semana volverá el agua, según el pronóstico de Alejandro Sepúlveda

Tras una pausa matinal, la lluvia regresó con fuerza a Santiago. Revisa cuántos milímetros de agua cayeron y el pronóstico para los próximos días.

06 Oct, 2026. 15:28 hrs

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