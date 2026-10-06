¿Hasta cuándo lloverá en la capital? Revisa qué días de esta y la próxima semana volverá el agua, según el pronóstico de Alejandro Sepúlveda Tras una pausa matinal, la lluvia regresó con fuerza a Santiago. Revisa cuántos milímetros de agua cayeron y el pronóstico para los próximos días. 06 Oct, 2026. 15:28 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Llevaban 20 años juntos, pero un inesperado mensaje de WhatsApp encendió todas sus alarmas: desenlace de película en El Chacotero Sentimental ¿Hasta qué día se extenderán las lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana?: Revisa el pronóstico de Alejandro Sepúlveda Supo la verdad tras años y confesó en El Chacotero Sentimental: Auditor se enamoró de una joven casada y tuvo una noche de pasión con un trágico final Lluvia en Santiago: ¿Cuánto durarán las precipitaciones esta semana en la capital? Ex pareja de conocido periodista expone a dos jugadores de la selección chilena: "Quería pagar para..." ¿Va al Festival de Viña? Filtran información sobre María José Quintanilla a cuatro meses del certamen Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado