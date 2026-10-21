Querella de Alexítico contra Leo Rey revela un desconocido detalle sobre la agrupación: pocos lo sabían

La disputa entre Alexítico y Leo Rey sumó un nuevo capítulo en los tribunales. El compositor presentó una querella contra su excompañero, a quien acusa de injurias graves con publicidad.

El conflicto entre ambos artistas lleva años, pero volvió a escalar en septiembre pasado. En esa ocasión, Leo Rey lanzó la frase «chúpalo Alexítico» durante una presentación en La Gran Fonda de Chile.

El episodio marcó otro momento de tensión entre los músicos. Ahora, Alexítico decidió recurrir a la justicia y recopiló distintos antecedentes que, según su presentación, demostrarían los ataques que ha recibido.

De acuerdo con el documento, la acción judicial incluye publicaciones en redes sociales, videos y declaraciones que el artista considera ofensivas. También reconstruye diferentes episodios de la controversia, entre ellos el emplazamiento de Leo Rey durante el evento que Canal 13 transmitió por televisión.

La querella, además, incorpora comentarios de usuarios en plataformas digitales. A esto se suman antecedentes sobre presuntas amenazas de muerte y ataques dirigidos contra Alexítico, su familia y su domicilio.

La compleja situación también tuvo repercusiones televisivas. Hace algunos días, el integrante de La Noche abordó el tema en Primer Plano, donde se refirió al difícil momento que enfrenta en medio de la disputa.

¿Por qué Alexítico se llama así?

Entre los antecedentes incluidos en la querella apareció un detalle sobre la identidad artística del músico. El documento explica el origen del nombre con el que Alexis Roberto Morales Díaz se hizo conocido en la escena de la cumbia.

Según el escrito, su apodo surgió de una combinación entre su nombre de pila y un concepto clínico relacionado con las emociones.

«El apodo musical del querellante es ‘Alexítico’, el cual viene de un juego de palabras derivado de la combinación de su nombre ‘Alexis’ y el concepto clínico ‘alexitímico’», indica el texto.

Este último término describe la dificultad que puede experimentar una persona para identificar sus emociones y expresarlas verbalmente.

El documento también aclara que el cantante adoptó esta denominación como parte de su identidad musical.

«El artista adoptó este nombre artístico de manera irónica o estilística para su carrera musical dentro del grupo de cumbia», se añade en la querella.

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