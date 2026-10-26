¿Buscas un panorama para Halloween? El restaurante inspirado en Harry Potter que sorprenderá en Santiago: dónde queda y qué tendrá

Los fanáticos de Harry Potter podrán vivir una celebración especial de Halloween sin salir de Santiago. Incantum, el restaurante temático inspirado en el universo del joven mago, prepara una velada que combinará gastronomía, magia en vivo y personajes oscuros.

La actividad se realizará el sábado 31 de octubre en el restaurante ubicado en CentroParque, junto al Parque Araucano, en la comuna de Las Condes.

La propuesta busca transformar el recinto en un escenario de fantasía, con una ambientación inspirada en el mundo mágico y actividades especiales para quienes quieran celebrar la fecha de una manera diferente.

¿Qué tendrá la celebración de Halloween en Incantum?

Durante la jornada, magos y personajes recorrerán el restaurante como parte de un espectáculo especial. Además, los asistentes podrán presenciar intervenciones de magia en vivo a pocos centímetros de sus mesas.

La experiencia está pensada tanto para adultos como para niños, con una combinación de entretenimiento y gastronomía en un ambiente marcado por la magia oscura.

La celebración también incluirá un postre especial de Halloween. Esta preparación fue creada exclusivamente para la ocasión y no forma parte de la carta habitual del restaurante, por lo que estará disponible solo durante esa jornada.

A esto se sumará una actividad de pinta caritas con maquillajes temáticos, ideal para quienes quieran complementar su visita con un toque de fantasía.

¿Dónde celebrar Halloween inspirado en Harry Potter?

Incantum se encuentra en CentroParque, junto al Parque Araucano, en Las Condes. Su propuesta habitual combina una ambientación inspirada en Harry Potter con una experiencia gastronómica temática.

Para Halloween, el restaurante incorporará personajes, trucos de magia y preparaciones especiales, con el objetivo de ofrecer una alternativa a las celebraciones tradicionales de la fecha.

La actividad contará con cupos limitados y reserva previa, por lo que quienes quieran participar deberán considerar esa condición al organizar su visita.

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