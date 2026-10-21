«Es una locura, un despropósito total»: influencer argentino quedó en shock al descubrir el precio de este producto en Chile

Un influencer argentino se volvió viral en redes sociales tras compartir su sorpresa por el precio del fernet en Chile. El creador de contenido Nico Ratti comparó el valor de la popular bebida en ambos países y cuestionó que cueste menos en el mercado chileno.

«Los precios de Chile no tienen sentido», comentó al comienzo del registro que publicó en sus plataformas digitales.

La diferencia de precios del fernet que sorprendió al argentino

En el video, Nico Ratti mostró que una botella de fernet se vende en Chile a $11.400. Lo que más llamó su atención fue que se trata del mismo producto que consume habitualmente en Argentina.

Además, la bebida proviene de la provincia de Córdoba, por lo que no entendía cómo podía comercializarse a un precio inferior en el extranjero.

«¿Cómo puede ser que este producto esté más barato en Chile que en Argentina? Es una locura. Es un despropósito total. $11.400 pesos un fernet. No es de Italia, viene de Córdoba, es el mismo que consumimos en Argentina», expresó.

El influencer también reveló cuánto había pagado por la misma bebida en su país. Según explicó, la compró por un valor considerablemente mayor.

«El otro día lo compré por $20.000 pesos, así que no sé, la verdad que no sé qué opinar al respecto», concluyó.

Las reacciones que generó la comparación en redes sociales

La publicación no tardó en generar comentarios. Mientras algunos usuarios coincidieron con la sorpresa del argentino, otros apuntaron a un factor que, según ellos, debía considerar: la diferencia entre el peso chileno y el argentino.

Entre las respuestas que recibió el registro, varios internautas también aprovecharon para bromear sobre la situación y cuestionar la economía trasandina.

«Eso se llama libre mercado»; «Inflación. Pasa que en Argentina se roban el país hace años amigo»; «Acá no lo toma nadie amigo» y «No nos expongas que después le suben el precio», fueron algunos de los comentarios que dejó la publicación.

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