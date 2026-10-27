Karol Lucero rompió el silencio y confesó cómo ha vivido el último año tras su polémica infidelidad: «Me declaro…»

El ingreso de Karol Lucero a «Volverías con tu ex? 2» estuvo marcado por revelaciones sobre su vida sentimental. El comunicador conversó con sus compañeros sobre el fin de su matrimonio con Fran Virgilio y el difícil periodo que ha enfrentado tras la infidelidad que terminó con la relación.

Durante una conversación con Raimundo Cerda, el exintegrante de Yingo también habló de su vínculo con Faloon Larraguibel. La exchica reality fue su pareja hace más de una década y ambos volvieron a encontrarse tras varios años sin verse.

Karol Lucero reconoce las dificultades de su soltería

Nicole Moreno le preguntó al comunicador por su situación sentimental después de la polémica que provocó el quiebre de su matrimonio. Ante la consulta, Lucero confirmó que lleva un año soltero y reconoció que no ha sido una etapa sencilla.

“Estoy soltero hace un año, no por elección, por una muy mala lección en realidad”, expresó.

Además, agregó que: “Y saben que llevo un año durmiendo solo, entonces quiero ver qué pasa. Ha sido un proceso duro. Justo pasó un año desde que me mandé, creo, el cagazo más grande”, confesó ante sus compañeros.

El reencuentro con Faloon Larraguibel

Otro de los temas que surgieron durante su llegada al encierro fue su relación con Faloon Larraguibel. Karol conversó con Raimundo Cerda sobre el saludo que recibió de su expareja, el cual percibió como distante.

El comunicador reconoció que no sabe cómo acercarse a ella después de tantos años separados. Por eso, manifestó su intención de conversar con Faloon para aclarar cómo será su convivencia durante el programa.

“La sentí un poco incómoda a la Faloon, no sé cómo abordar o saludarla. No nos vemos hace 13 años, cuando terminamos yo tenía 25 y ella debió haber tenido como 23 o 24”, comentó.

“No existe ningún motivo para odiarnos, éramos unos pendejos, nunca fui un tipo violento, no soy un delincuente ni nada de eso”, continuó.

Karol Lucero responde a las críticas por su infidelidad

Durante la conversación, el comunicador también abordó los cuestionamientos que ha recibido tras reconocer su infidelidad a Fran Virgilio, episodio que marcó el término de su matrimonio.

En ese contexto, Lucero cuestionó que se le juzgue por sus acciones más recientes y defendió su postura frente a las críticas.

“No me van a juzgar por lo que hice en los últimos 3 años… Yo no he cometido nunca un delito, eso lo tengo claro, soy culpable de ser un caliente, me declaro culpable”, afirmó.

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