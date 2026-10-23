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¿Cuándo será el peak del fenómeno de El Niño y qué temperaturas se esperan este verano?: Iván Torres advierte sobre el impacto del fenómeno de El Niño

El Niño traerá un verano con temperaturas sin precedentes e impacto en los precios de los alimentos, según proyecta el meteorólogo Iván Torres

23 Oct, 2026. 15:47 hrs

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