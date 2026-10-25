María José Quintanilla en Dale Play: «Hoy es un programa especial (…) necesito, como buena dueña de casa, dejar este lugar en muy buenas manos»

Una inesperada noticia marcó el comienzo del capítulo de este viernes de Dale Play. Antes de presentar a los equipos, María José Quintanilla se dirigió a los televidentes para comunicar que dejará temporalmente la conducción del programa de Mega.

La cantante explicó que necesita dedicar tiempo a otros asuntos y que, por ese motivo, deberá dejar el programa: “Tengo una comunicación importante que dar. Hoy es un programa especial. Debo ser honesta, hay cosas que requieren mi atención absoluta y necesito, como buena dueña de casa, dejar este lugar en muy buenas manos”, expresó Coté.

María José Quintanilla presentó a su reemplazo

Luego de explicar su decisión, la artista presentó a su reemplazo: “Este potrero hay que cuidarlo y con ustedes se quedará el mejor, el señor Joaquín Méndez”, anunció la conductora.

Instantes después, el trasandino apareció en el estudio para saludar al público y a su compañera. En medio de la presentación, María José Quintanill reconoció: “Estaba tan nerviosa. ¿A quién le iba a pasar mi potrero? A alguien conocido, si mi potrero no se lo paso a cualquiera”.

Por su parte, Joaquín Méndez aprovechó la instancia para bromear: “Te voy a decir una cosa. En qué cabeza cabe haber llamado a este loquito”, comentó.

“La Cote dijo: ‘tengo que ir a descansar, ¿a quién vamos a traer?’ Este no pudo, aquel no pudo, yo era la figura que quedó”, señaló.

Frente a la broma de su compañero, María José Quintanilla respondió: “No, fue el primer número que se me ocurrió”.

Aunque el anuncio generó sorpresa entre los seguidores del programa, la salida de María José Quintanilla será solo temporal. Según informó Página 7, fuentes de Mega explicaron que la conductora debe cumplir con compromisos vinculados a su carrera musical y también tomarse sus vacaciones.

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