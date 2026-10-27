¿Nueva pareja? Filtran foto de Tonka Tomicic y aseguran que tiene nuevo pinche: «Me llegó a mi celular»

La vida amorosa de Tonka Tomicic volvió a generar especulaciones. Esta vez, una fotografía exhibida en televisión abrió nuevas interrogantes sobre el supuesto galán que habría conquistado a la animadora.

La información surgió en Alfombra Roja, donde Mario Velasco aseguró que la figura de Mega estaría atravesando un buen momento personal.

«A mí me dicen que Tonka estaría bien y feliz con esta persona (…) no es conocida popularmente en el mundo de las comunicaciones», comentó.

La propia Tonka reaccionó a los rumores mediante un mensaje enviado a su amigo Ricardo Cantín, quien participó este lunes en Plan Perfecto.

«Tú puedes decir, riéndote, que me den un tiempo, porque me están espantando a todos los pretendientes», señaló la animadora.

La fotografía de Tonka Tomicic que encendió las especulaciones

La conversación tomó un nuevo rumbo cuando Patricio Sotomayor anunció que tenía una imagen relacionada con el supuesto romance.

«Se filtró una foto y somos el primer medio que la va a mostrar en exclusiva», adelantó el periodista.

La fotografía mostraba una comida al aire libre con numerosos asistentes. Sin embargo, los rostros aparecían censurados, a excepción del de Tonka Tomicic, quien estaba acompañada por su amigo.

Tras conocer la imagen, Cantín quiso saber cómo había llegado a manos del panelista.

«¿De dónde sacaste esa foto?», preguntó. «Me llegó a mi celular», respondió Sotomayor.

La explicación no convenció al amigo de la animadora, quien cuestionó la filtración debido al perfil de los asistentes.

«Imposible que te llegue a tu celular… de los personajes que están ahí ninguno trabaja en televisión, ni le gusta la televisión», manifestó.

Pese a descartar que Tonka tenga una relación formal, Cantín dejó una declaración que alimentó las teorías.

«No tiene pareja, insisto. Pero sí hay un pinche en esa foto», afirmó.

La teoría de Francisca García-Huidobro sobre el supuesto galán

Francisca García-Huidobro también aportó una hipótesis sobre la identidad del supuesto interés amoroso de la animadora. La conductora apuntó a Julio César Rodríguez, debido a la cercanía que mantiene con Tonka.

«Esta persona que sería el pinche de Tonka… fue partner de Julio en la época de investigaciones en la época de prensa escrita (…) puede que haya hecho un trabajo ahí», planteó.

Posteriormente, Sotomayor mostró una segunda fotografía del encuentro. Ante la nueva exhibición, Ricardo Cantín le hizo una advertencia al periodista.

«Terminando el programa, tenemos que hablar (…) te pido mucho respeto Pato con el tema», expresó.

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