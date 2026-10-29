¡Terremoto en la TV! Aseguran que popular programa nacional llega a su fin por millonarias deudas

El futuro de Sin Filtros quedó en el centro de la polémica luego de que Conty Ganem revelara el inminente término del programa político. La periodista entregó los antecedentes durante la emisión de Plan Perfecto, donde aseguró que el espacio transmitirá su último capítulo este jueves 29 de octubre.

Según explicó, el cierre estaría relacionado con problemas económicos y deudas pendientes. Entre ellas, mencionó compromisos con Gonzalo Feito y con el estudio donde grababan el programa.

«Se acaba Sin Filtros por sueldos impagos, mantienen una deuda con Gonzalo Feito por cerca de 8 millones de pesos, mantiene una deuda con el estudio donde graban», afirmó Ganem.

La periodista también abordó la situación del canal de YouTube del espacio, que habría dejado de transmitir por una suspensión de la plataforma.

«Ellos ya no están transmitiendo por YouTube, ya que la plataforma les suspendió el canal», agregó.

Revelan la estrategia que utilizarían para explicar el fin de Sin Filtros

Durante la conversación, Patricio Sotomayor aportó nuevos antecedentes sobre la comunicación que habrían recibido los trabajadores del programa.

De acuerdo con su relato, el equipo habría recibido instrucciones para presentar el término del espacio como una pausa temporal, en lugar de confirmar un cierre definitivo.

«Hay una comunicación a todos los trabajadores de ese programa que dice: ‘lo vamos a vender como una pausa del programa’. Esa es la minuta de lo que tienen que decir sobre si alguien les pregunta sobre el futuro de Sin Filtros», sostuvo.

Fran García-Huidobro arremete contra Sebastián Eyzaguirre

Las revelaciones también provocaron una dura reacción de Fran García-Huidobro, quien apuntó contra Sebastián Eyzaguirre y recordó las versiones que han circulado sobre su relación con el programa.

«Les recuerdo que ‘cucharita’ no tenía que ver con el programa según él. Después vimos que ‘cucharita’ era la muela de Gonzalo Feito, después que él era el que cortaba el queque y que no puede aparecer como el dueño porque los auspiciadores no quieren trabajar con él», comentó.

La presentadora también se refirió a los conflictos que habrían marcado la relación entre los involucrados. En ese contexto, cuestionó la situación económica del espacio y las consecuencias para quienes trabajarían en él.

«Se va Feito, queda entre ellos dos una pelea peor que matrimonio y ahora resulta que no tienen plata, excepto los dueños me imagino. Porque ellos no pierden nunca», expresó.

Finalmente, García-Huidobro cuestionó que los responsables del programa mantuvieran su estilo de vida mientras existirían compromisos económicos pendientes.

«Si hay personas a las que se les debe dinero, yo me pregunto con qué cara siguen viviendo la vida de Bilz & Pap cuando tienen a gente sin trabajo y sin hacer lo mínimo legal», concluyó.

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