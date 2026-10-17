Fran García-Huidobro: «Cuántos años llevamos rogándole que se haga cargo (…) no das el ancho como padre (…) ojalá tu hijo tuviera un padre como JC»

Fran García-Huidobro manifestó su molestia contra Mauricio Israel durante una nueva edición de Primer Plano, luego de que el periodista no cumpliera con el pago de la pensión de alimentos de sus hijos, Alexander y Sara Israel.

El tema volvió a la pantalla de Chilevisión después de que Alexander Israel participara en el programa para pedir públicamente que su padre se hiciera cargo de sus responsabilidades económicas.

Fran García-Huidobro explotó contra Mauricio Israel

Durante la conversación, la conductora de Primer Plano cuestionó el tiempo que lleva esta situación sin resolverse y expresó su indignación frente a las dificultades que ha enfrentado el hijo del periodista.

Luego de revisar la nota con los detalles de su historia, Fran García-Huidobro se fue en picada contra Mauricio Israel.

“Perdí la cuenta de cuántos años llevamos rogándole a Mauricio Israel que se haga cargo como padre”, señaló Fran García-Huidobro en pantalla.

Además, la animadora criticó que Alexander tuviera que acudir a un programa de televisión para exigir el cumplimiento de estas obligaciones. En ese contexto, afirmó: “que tenga que venir su hijo a la televisión es porque no le queda de otra. Mauricio, si te sorprende, es porque, nuevamente, no das el ancho como padre”.

La conductora también abordó los comentarios que Mauricio Israel habría realizado sobre su maternidad y su relación con su expareja, Julio César Rodríguez.

Frente a esas declaraciones, Fran García-Huidobro decidió defender a su hijo y responder directamente al periodista, cuestionando que opinara sobre su familia.

“Si te vas a meter con mi hijo de nuevo, cuando veas a mi hijo suplicando por la presencia de sus padres, ahí podrás hablar. Mi hijo es tremendo afortunado, ojalá tu hijo tuviera un padre como Julio César Rodríguez”, concluyó la animadora.

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