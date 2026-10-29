¿Se viene un anuncio? Maluma enciende las especulaciones en Chile con enigmática publicación en redes sociales

Maluma volvió a dar de qué hablar en redes sociales. Esta vez, el cantante colombiano sorprendió a sus seguidores con una serie de publicaciones que han despertado las especulaciones sobre sus próximos pasos. ¿La razón? Chile apareció entre los destinos a los que asegura estar “Loco x volver”.

Desde hace algunos días, el artista ha compartido fotografías de distintos lugares, donde aparecen carteles y letreros con nombres de ciudades y países. Cada imagen está acompañada de una misma frase: “Loco x volver a…”, seguida del destino correspondiente.

Entre los lugares que ha mencionado figuran Francia, Miami y otros puntos de América Latina y Europa. Ahora, la inclusión de Chile llamó especialmente la atención de sus fanáticos nacionales, quienes no tardaron en reaccionar.

¿Maluma regresará a Chile?

Las publicaciones llegan en medio de una nueva etapa musical para el colombiano. En agosto pasado, Fenix Entertainment anunció un acuerdo global con Maluma para desarrollar y liderar la estrategia de su próxima gira mundial, programada para 2027 y 2028.

El proyecto acompañará el ciclo de su séptimo álbum de estudio, “Loco x Volver”, inspirado en sus raíces y su conexión con Medellín.

Por ahora, la compañía no ha anunciado las fechas ni las ciudades que formarán parte del recorrido. Sin embargo, los recientes mensajes del artista podrían ser una pista sobre los destinos que pretende visitar en esta nueva etapa.

¿Será que Chile está entre sus próximas paradas? ¿O Maluma prepara alguna otra sorpresa relacionada con su disco? Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre conciertos en nuestro país.

“Tomen todo mi dinero”: la reacción de sus fanáticos chilenos

Como era de esperar, la publicación dedicada a Chile no pasó inadvertida entre sus seguidores nacionales. En los comentarios, varios usuarios aprovecharon la oportunidad para pedirle que regrese al país.

“¡El mejor país de Chile!”, escribió uno de sus fanáticos, mientras que otros dejaron mensajes como “tomen todo mi dinero”. También hubo numerosos stickers y referencias a nuestro país para demostrar las ganas de volver a verlo sobre un escenario.

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