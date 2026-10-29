Acusan a Álvaro Ballero de infidelidad a su nueva pareja: entregó insólita explicación y nadie podía creer lo que estaba diciendo

Álvaro Ballero quedó en el centro de la polémica tras ser vinculado a una supuesta infidelidad a su actual pareja, la veterinaria Valentina Schnitzer. El exchico reality habría intentado acercarse nuevamente a su expareja, María José Reyes, mientras mantenía su relación con la joven.

La controversia surgió luego de que los comunicadores Pablo Candia y Christopher Cisternas expusieran antecedentes sobre el caso. Según señalaron, existirían conversaciones y audios que respaldarían las acusaciones. Sin embargo, el supuesto encuentro entre Ballero y Reyes finalmente no se habría concretado.

Durante la revelación, Cisternas entregó detalles de los mensajes que el exintegrante de realities presuntamente habría enviado a su expareja.

«La invitaba a su departamento, le decía: ‘Anda a dejar a tu niña’, ‘pasa en la mañana para acá’, ‘hacemos cuchi cuchi’, ‘te espero desnudo’. Yo siento que Valentina lo va a patear», comentó.

La particular explicación de Álvaro Ballero

La situación llegó este miércoles al programa Alfombra Roja, de Canal 13. En el espacio, Ballero tuvo la oportunidad de referirse a las acusaciones mediante un mensaje enviado al panel.

En su respuesta, el exchico reality negó ser responsable de las conversaciones y entregó una breve explicación que provocó risas entre los integrantes del programa.

«Me hackearon el teléfono, así que no fui yo», expresó Ballero al abordar los cuestionamientos.

La respuesta también generó reacciones entre los panelistas. Uno de ellos fue Mario Velasco, quien comentó el contenido de los supuestos mensajes y reconoció que le parecieron demasiado atrevidos.

«Ni yo me atreví tanto (…) yo la encontré un poco vulgar, digamos, para meterla en mi repertorio», señaló el comunicador.

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