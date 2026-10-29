Gondwana y Quique Neira anuncian el cierre de su gira en el Santander Arena: fecha y entradas

Gondwana y Quique Neira se preparan para cerrar una de las reuniones más importantes de la música chilena. Tras presentaciones multitudinarias, un concierto agotado en el Estadio Bicentenario de La Florida y una gira internacional de 16 fechas, los artistas despedirán su tour «Volvamos a ese Sentimiento Original» con un espectáculo especial en Santiago.

La cita será el 4 de abril de 2027 en el Santander Arena, donde repasarán canciones que han marcado a distintas generaciones, como «Felicidad», «Sentimiento Original», «Antonia», «Dulce Amor» y «Armonía de Amor».

El concierto también contará con la participación de Steel Pulse, histórica banda británica de reggae que llegará a Chile con su gira «Reggae Against Racism World Tour». La agrupación celebrará cinco décadas de trayectoria y llevará al escenario su mensaje de unión, libertad y lucha contra el racismo. La jornada contará, además, con el trabajo del ingeniero de sonido Errol Brown, ganador del Grammy.

I-Locks Labbé, fundador y bajista de Gondwana, destacó la importancia de este último encuentro: “Queremos que este último show sea una verdadera fiesta donde el mensaje unificador del reggae toque el corazón de todos”.

Quique Neira, por su parte, valoró la posibilidad de reencontrarse con sus antiguos compañeros y el público. “Es el escenario perfecto para nuestra última oportunidad en este tour para cantar juntos estas canciones que pertenecen a todos”, señaló.

¿Cuándo comprar entradas para Gondwana y Quique Neira?

Las entradas estarán disponibles a través de PuntoTicket. La preventa exclusiva para clientes de Caja Los Andes comenzará el miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas.

En tanto, la venta general se iniciará el jueves 5 de noviembre, a las 11:00 horas.

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