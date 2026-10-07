Rostro de TV se despide de programa de Mega en plena emisión: la reacción de María José Quintanilla lo dice todo

Un emotivo momento se vivió en la última edición de Dale Play, luego de que Carolina Soto protagonizara su despedida del programa de Mega.

Durante los minutos finales del espacio, la cantante recibió el cariño de sus compañeros. María José Quintanilla fue una de las encargadas de dedicarle unas palabras y valorar su paso por el programa.

La animadora destacó especialmente el aporte de Soto al equipo amarillo y los distintos momentos que protagonizó durante su participación.

“Queremos darte las gracias, y más que un adiós, yo quiero que sea un hasta pronto”, expresó Quintanilla.

Luego, la conductora entregó un reconocimiento a la intérprete y resaltó tanto su personalidad como su talento.

“Un reconocimiento para una mujer maravillosa que ha venido a iluminar este programa, que le dio su toque al equipo amarillo, que nos regaló momentos únicos, brillantes, además de su talento y su belleza”, señaló.

La emoción de Carolina Soto al despedirse

Tras escuchar las palabras de sus compañeros, Carolina Soto tomó el micrófono para agradecer la oportunidad de formar parte de Dale Play.

La cantante también aprovechó la instancia para destacar el trabajo que existe detrás de cada capítulo y que muchas veces no llega a verse en pantalla.

“Gracias por esta gran oportunidad que tengo. El corazón de Dale Play es mucho más de lo que ustedes ven en pantalla”, afirmó.

Visiblemente emocionada, Soto mencionó a los distintos trabajadores que hacen posible cada emisión del programa.

“Hay un gran equipo atrás, desde la gente que maquilla, la gente que peina, la gente que barre, la gente que está en dirección, DJ, todo”, expresó entre lágrimas.

Finalmente, la artista agradeció la confianza que recibió durante su participación y destacó la importancia de generar oportunidades laborales en televisión.

“Estoy muy agradecida por haber creído en mí (…) qué bueno que haya trabajo para todos y que todo el mundo pueda brillar”, manifestó.

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