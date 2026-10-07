Sergio Rojas responde a Paty Maldonado tras dichos sobre su madre: “Estás jugando con fuego”

Sergio Rojas respondió públicamente a Paty Maldonado luego de que la cantante realizara comentarios sobre su vida personal y su relación con su madre.

La polémica comenzó en «Tal Cual», donde Maldonado aseguró que se enteró de una compleja experiencia que el periodista habría vivido durante su adolescencia.

«Por esas cosas de la vida, me enteré y claro que tuvo un problema de adolescente, y grave, doloroso. Ahora me doy cuenta de esa rabia», señaló en el programa que comparte con Raquel Argandoña.

Sin embargo, la exintegrante de «Mucho Gusto» fue más allá y apuntó directamente a la relación del comunicador con su madre.

«Él debe odiar a la madre, pero lo refleja hacia las mujeres», afirmó.

Sergio Rojas responde a Paty Maldonado

Los dichos no pasaron desapercibidos para Sergio Rojas, quien abordó la situación en «Que te lo digo». Allí respondió directamente a la cantante.

«Paty, estás jugando con fuego. Yo hoy día estoy muy tranquilo, muy calmado, porque tengo todas mis energías en el juicio del jueves donde estoy querellado por Leonardo Farkas, y por eso te voy a contestar en este mood (humor), porque probablemente lo haría en otro», expresó.

Luego, el periodista se refirió específicamente a los comentarios sobre su madre.

«Lo que sí te voy a decir, Patricia Maldonado, es que cruzaste una línea feroz que tiene que ver con decir que yo odio a mi madre. Quien me conoce sabe que mi madre es la mujer más importante en mi vida», sostuvo.

Rojas también cuestionó que Raquel Argandoña respaldara ese planteamiento.

«Estás siendo avalada en ese relato por Raquel Argandoña, lo que encuentro terrible. Y yo digo, ‘ejemplos de madres’, porque si ustedes vienen a cuestionar, yo también podría preguntarme qué les pasó a sus hijos cuando eran chicos para ser quienes son», lanzó.

Pero el comunicador no se quedó ahí y realizó una fuerte advertencia dirigida a Maldonado.

«La próxima vez que tú oses referirte a mi madre en términos públicos, vas a conocer de qué estoy hecho (…) esto lo pueden tomar como una amenaza, una advertencia, pero vuelve a mencionarla y te vas a acordar, por lo que te queda de vida, de Sergio Andrés Rojas Lorca», manifestó.

Finalmente, Rojas planteó una posible explicación para los comentarios de la cantante. Durante una pausa comercial previa a sus declaraciones, aseguró que podrían estar relacionados con un comentario que él realizó semanas atrás.

«Yo creo que ella responde porque hace una o dos semanas conté que había una familiar de ella que era lesbiana. Creo que ella toma esto de manera personal y me tira este bombazo», especuló.

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