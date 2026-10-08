Rostro de Canal 13 reveló inesperado romance con basquetbolista ligado a la NBA: «Pasó de todo con el moreno…»

Laura Prieto sorprendió al contar una desconocida historia de su vida sentimental. La modelo recordó un romance que tuvo con un basquetbolista estadounidense relacionado con el mundo de la NBA.

Según relató, todo comenzó durante un viaje en avión con destino a Uruguay. El deportista se sentó junto a ella y rápidamente inició una conversación en inglés.

“Do you speak English?”, le preguntó el estadounidense. Prieto aseguró que el hombre medía cerca de dos metros y que ambos comenzaron a conversar durante el vuelo.

La historia continuó después de aterrizar. Una vez en Uruguay, Laura salió del aeropuerto junto al basquetbolista. Su llegada no pasó desapercibida para su mejor amiga, quien la esperaba en el lugar.

La amiga quedó sorprendida al verla acompañada por el deportista y rápidamente le hizo una particular pregunta.

“Me ve saliendo con este personaje y me dice: ‘Amiga, no me digas que hiciste esas cosas en el avión’”, recordó entre risas.

Sin embargo, Prieto aclaró que durante el vuelo no ocurrió nada íntimo. El vínculo entre ambos recién avanzó después de llegar a destino.

La experiencia, según reconoció, fue tan importante que después le costó volver a interesarse en otras personas. Incluso aseguró que quedó muy impactada por el atractivo físico del basquetbolista.

“Pasó de todo con el moreno y yo después me tuve que venir a Chile. Estuve mucho tiempo sin estar con nadie, porque era tan guapo este hombre, quedé enamorada”, confesó la exintegrante de Calle 7.

Las pistas sobre el misterioso basquetbolista

Aunque Laura Prieto no quiso revelar el nombre del deportista, sí entregó algunos antecedentes que podrían ayudar a identificarlo.

La modelo señaló que su nombre comenzaba con la letra T. Además, contó que era oriundo de North Carolina y que estaba vinculado a un equipo internacional relacionado con la NBA.

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