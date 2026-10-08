Leo Rey llega a Lollapalooza 2027 y habló en exclusiva con Radio Corazón: “Me siento el nuevo Zalo Reyes”

Leo Rey sumó un nuevo hito a su carrera. El cantante fue confirmado este jueves como parte del cartel de Lollapalooza Chile 2027, noticia que recibió con enorme emoción y que compartió en exclusiva con Radio Corazón.

En conversación con Julio Stark y Pato Torres, el artista entregó sus primeras impresiones tras el anuncio y destacó el camino que ha recorrido durante los últimos años.

“Muy emocionado. Mucho esfuerzo detrás para que estas noticias llegaran. Lo estamos viviendo con mucha intensidad y alegría, todo lo que está sucediendo. Mucha emoción y felicidad”, comentó.

Leo Rey reacciona a su llegada a Lollapalooza 2027

Su nombre también ha ganado protagonismo durante los últimos meses. Ante la cobertura que ha recibido, Leo Rey aseguró que enfrenta este momento con una mirada distinta.

“Con mucha madurez esta vez. Sabemos que detrás de esto no hay coincidencias ni arreglos. Es mérito, trabajo, la gente lo sabe. Venimos hace cuantos años…”, señaló.

El cantante también puso en valor el trabajo constante detrás de su actual momento. “Trabajamos todos los días, hacemos música y música. Hacemos temas buenos, otros más o menos, otros fomes, pero ahí estamos siempre en la búsqueda y eso es el premio a nuestro esfuerzo”, afirmó.

Sobre su llegada a Lollapalooza, explicó que su presentación en el Parque O’Higgins fue clave para mostrar una propuesta que, según contó, ya había comenzado a llamar la atención de productores.

“Venimos trabajando hace hartos años con este show que fue viral en el Parque O’Higgins. (…) Faltaba algo televisado, con un público que gozara estos éxitos que ya son clásicos y las nuevas propuestas”, explicó.

Ahora, el objetivo está puesto en preparar un espectáculo aún más grande. “Estamos con la inquietud de poner más énfasis a lo que hacemos y enriquecer más el espectáculo. Quizás mejorar el baile, estamos en esas tareas”, adelantó.

Pero Lollapalooza no es el único escenario que Leo Rey tiene en mente. Consultado por el Festival de Viña, fue claro: “Estamos dándole y que sea lo que Dios quiera. Lo tenemos en mente, queremos estar ahí. Nos sentimos preparados, yo me siento el nuevo Zalo Reyes, quiero estar ahí”.

Finalmente, el cantante recordó sus inicios y la dificultad de llegar hasta este punto. “Es una emoción muy grande. Uno viene de abajo, de cantar en la micro, en los bares. Mucha negación de gente que te tira para abajo. Me las he llorado todas porque es lo que he buscado toda la vida”.

Y, fiel a su estilo, cerró la conversación con Radio Corazón enviando un saludo muy particular: “Chuuu… Chanchiguagui”.

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