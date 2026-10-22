Revelan sorpresivo giro en el caso judicial que enfrenta Fran Maira

La cantante Fran Maira alcanzó un acuerdo reparatorio con la familia de Mayerson Zapata, el motociclista colombiano que sufrió graves lesiones tras un accidente de tránsito ocurrido en febrero de este año.

La negociación fue comunicada al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por la defensa de la artista. La abogada que representa a la familia de Zapata también confirmó el entendimiento entre ambas partes.

El caso comenzó luego de que los familiares del motociclista presentaran una querella contra Maira por el delito de cuasidelito de lesiones graves gravísimas. En la acción judicial, acusaron a la cantante de realizar maniobras negligentes e imprudentes que habrían provocado el accidente.

Tras las conversaciones entre las partes, el tribunal programó una audiencia para el próximo martes 27 de octubre. En esa instancia, la jueza deberá revisar y ratificar el acuerdo, que contempla el pago de una indemnización económica.

Fran Maira podría sumarse a un reality en Perú

Junto con informar el acuerdo, la defensa de la cantante solicitó modificar las medidas cautelares que la mantienen vinculada al proceso judicial. La petición estaría relacionada con sus planes de viajar al extranjero.

Según informó La Tercera, el tribunal accedió a suspender la medida cautelar de arraigo nacional. De esta manera, Maira podrá salir de Chile bajo las condiciones establecidas por la justicia.

La resolución también abre la posibilidad de que la exintegrante de Gran Hermano Chile participe en un nuevo proyecto televisivo fuera del país.

Durante las últimas semanas, trascendió que la artista podría incorporarse a «¿Volverías con tu Ex? 3», el reality de Mega que se graba en Perú. Sin embargo, hasta ahora, su eventual participación en el programa no está confirmada.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google