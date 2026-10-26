Conmoción en redes sociales por la muerte de famoso influencer: tenía solo 30 años

El mundo del streaming está de luto tras confirmarse la muerte de Komanche, creador de contenido salvadoreño que falleció a los 30 años en Monterrey, México. La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, a través de sus historias de Instagram.

Detrás de este nombre estaba Carlos Mauricio Gómez, quien comenzó su camino en Twitch en 2015. Con el paso de los años, logró consolidarse dentro de la comunidad digital y representar a El Salvador en la escena internacional del entretenimiento por internet.

En un primer mensaje, Reyes manifestó su preocupación ante las informaciones que circulaban en redes sociales. «Gente, esto es muy fuerte. Al parecer Komanche falleció en Monterrey. Internet está repleto de la noticia», escribió inicialmente.

Minutos después, el representante confirmó la noticia tras comunicarse con los cercanos del streamer. «Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia», señaló en una segunda publicación.

Junto con expresar su pesar, Reyes también condenó el bullying en otra de sus historias. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado antecedentes concretos sobre las causas del fallecimiento.

La emotiva despedida de su representante

La muerte de Komanche golpeó profundamente a Byron Reyes, quien recordó los primeros años de su relación profesional con el creador de contenido. Para acompañar sus palabras, publicó una fotografía de ambos, tomada cuando el streamer todavía tenía cerca de 4.000 seguidores.

«no está listo para despedirse de Komanche», expresó su representante, quien también recordó los proyectos que ambos tenían pendientes.

«Te prometo que, mientras yo esté, rendiré tributo por todo lo que hiciste y lo mucho que inspiraste. Teníamos dos proyectos que me duele la vida entera que no se hagan (y no por el proyecto como tal) sino porque ahí iban depositados los sueños de ambos», escribió.

En su homenaje, Reyes también destacó el profundo cariño que Komanche sentía por su país natal y el impacto que consiguió dentro de la industria del streaming.

Según señaló, el creador de contenido «siempre quiso a su país de manera increíble». Además, lo describió como uno de los «máximos embajadores» de El Salvador en el mundo del entretenimiento digital.

Finalmente, su representante dedicó unas últimas palabras para reconocer el lugar que el streamer consiguió entre sus pares y el cariño que despertó en la comunidad.

«Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria, y es el cariño de todos los que la conforman», concluyó en su despedida.