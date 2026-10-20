Senapred declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico

En los últimos minutos, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la Región Metropolitana por un evento meteorológico.

La medida fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del organismo, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana.

La decisión se enmarca en las condiciones climáticas adversas pronosticadas para esta jornada, que incluyen lluvias intensas, posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas condiciones mantienen bajo vigilancia a distintos sectores de Santiago, debido a los riesgos asociados al sistema meteorológico.

Noticia en desarrollo.

Se declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico https://t.co/Cfnc6hxTNc — SENAPRED (@Senapred) October 20, 2026

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