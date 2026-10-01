Paula Pavic recordó el episodio que terminó quebrando su matrimonio con Chino Ríos: “Después vi las imágenes”

Paula Pavic volvió a recordar uno de los episodios que marcó el quiebre de su matrimonio con Marcelo “Chino” Ríos.

La empresaria entregó detalles de lo ocurrido durante una conversación en “Vecinos al Límite”. En ese contexto, recordó una situación que vivió a comienzos de 2023.

Por esos días, Pavic había viajado a Chile junto a sus hijos. Su plan era regresar a Estados Unidos antes del 14 de febrero para sorprender al extenista por San Valentín.

Sin embargo, algo ocurrió dos días antes y terminó modificando sus planes.

“Yo me había venido a Chile sola con los niños. Iba a ir de sorpresa el 14 de febrero, los niños no le iban a decir nada, y quedó la …. dos días antes, porque teníamos cámaras en la casa”, relató.

Según explicó, algunas de las cámaras instaladas en la cocina de la vivienda habían sido desconectadas. Pavic posteriormente logró activarlas nuevamente y pudo revisar lo que habían registrado.

“Esas se cargaban, él no debe haber sabido, así que cuando la prendo veo una cartera encima de la cocina. Y después vi las imágenes… yo no iba a ir y al final fui igual”, contó.

Finalmente, Paula Pavic regresó a Estados Unidos el 14 de febrero de 2023. Unas semanas después, en marzo de ese mismo año, tomó la decisión de solicitar el divorcio a Chino Ríos.

El avance de “Vecinos al Límite”

La confesión de Pavic se produjo mientras “Vecinos al Límite”, de Canal 13, entra en su etapa decisiva.

Durante la última ceremonia de “La Bóveda”, Natu se convirtió en la nueva nominada del reality.

Con esto, Joe, Natu, Nabila y Lisandra quedaron en riesgo de eliminación. Los cuatro deberán enfrentarse en el último duelo antes de la definición del programa.

En tanto, Matías, Cote, Camilo, Paula, Joche, Julia, Paz y Carola aseguraron su clasificación a la semifinal.

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