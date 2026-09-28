Acusan a conocido humorista de pedir fotos íntimas a creadoras de contenido hot: aseguran que él también manda… y gratis

Gata Dolce, nombre artístico de Naty Ortega, volvió a generar comentarios tras entregar una llamativa confesión sobre un conocido comediante chileno.

La creadora de contenido para adultos participó en Transbordo, espacio conducido por Kevin Felgueras y registrado al interior del Metro de Santiago. Durante la conversación, relató distintos episodios de su vida y también habló sobre una figura del humor nacional.

Sin entregar su nombre, Ortega aseguró que el aludido tendría una particular forma de acercarse a mujeres que trabajan en la creación de contenido para adultos.

“Hay un comediante que le pide a las creadoras de contenido que le manden fotito, y él también manda gratis”, afirmó.

La influencer incluso aseguró que se trataría de una de las figuras más conocidas del humor chileno.

“Es el más famoso de Chile”, sostuvo.

Gata Dolce lanzó inesperada acusación contra conocido comediante

Luego entregó nuevas pistas para identificarlo. Según explicó, sería un comediante relativamente nuevo, pero que ya tuvo una presentación en el Festival de Viña del Mar hace aproximadamente dos o tres años.

Además, describió parte de su estilo y personalidad.

“Hace humor de TikTok y yo le digo Don Mañas”, comentó.

“Yo no sé cómo es comediante si es tan enojón”, agregó entre risas.

Felgueras quiso saber si ella también había recibido una solicitud de este tipo por parte del humorista.

“¿Y te pidió fotos a ti?”, preguntó el periodista.

“Sí, fue lo primero que hizo y yo se las mandé de una”, respondió Ortega.

Las declaraciones rápidamente llamaron la atención, especialmente por los antecedentes que la propia Gata Dolce había entregado anteriormente sobre Diego Urrutia.

A comienzos de 2026, la creadora de contenido afirmó públicamente que había tenido un affaire con el comediante. También señaló que ambos siguieron conversando después de aquel encuentro.

En esa oportunidad, Urrutia sostuvo que el episodio había ocurrido antes de comenzar su relación con Carla Jara.

Ahora, el propio humorista apareció en los comentarios de la publicación donde se compartió el fragmento de Transbordo. Sin referirse directamente a las acusaciones, escribió: “¿Ya y el cahuín?”.

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