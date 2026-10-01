Supuesto romance habría sido clave en el quiebre de Douglas y Ana Sol Romero: revelan quién sería

El quiebre entre Douglas y Ana Sol Romero sumó un nuevo antecedente. Esta vez, una versión expuesta en televisión apuntó a un supuesto romance que la periodista habría mantenido mientras todavía estaba en pareja con el cantante.

El tema fue abordado en Zona de Estrellas, pocos días después de que se conocieran nuevos detalles de la demanda presentada por Romero durante su proceso de divorcio.

En dicha acción judicial, la comunicadora habría acusado al artista de protagonizar episodios de acoso durante varios años. Entre los antecedentes difundidos también apareció una acusación relacionada con el seguimiento de sus movimientos.

Según lo informado, Douglas habría instalado un dispositivo GPS en el vehículo de su entonces esposa para conocer sus desplazamientos. Este episodio se habría producido en medio de cuestionamientos vinculados a una eventual infidelidad.

La versión sobre Ana Sol Romero

En el programa de espectáculos, Fanny Mazuela entregó antecedentes sobre un supuesto vínculo sentimental que habría tenido Romero con un hombre que conoció mientras trabajaba en Estados Unidos.

La panelista aseguró que recibió información relacionada con el podcast Somos Latinas, espacio que la periodista realizaba durante su estadía en el país norteamericano.

“Me enteré de que efectivamente Ana Sol habría tenido algo, una cosita poca, con una persona que conoció cuando ella hacía su podcast en Estados Unidos, ‘Somos Latinas’”, señaló Mazuela.

Según su relato, el supuesto involucrado sería menor que Romero y habría participado como productor del programa.

“Se trata de un personaje más joven que ella, un colágeno, un personaje norteamericano”, sostuvo.

Mazuela también planteó que el vínculo habría comenzado a partir de la cercanía laboral entre ambos.

“Tanto tiempo juntos, trabajando… noticia para acá y pauta para allá empezaron las conversaciones”, comentó.

Por ahora, estos antecedentes corresponden a la versión expuesta por la panelista en Zona de Estrellas. Ana Sol Romero no ha confirmado públicamente este supuesto romance, por lo que se trata de una información no corroborada por la periodista.

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