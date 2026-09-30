Después de 18 años alejado de Mega: querido rostro televisivo anuncia su esperado regreso al canal

Después de 18 años alejado de las pantallas de Mega, Sebastián “Lindorfo” Jiménez volverá al canal donde desarrolló parte importante de su trayectoria televisiva.

El reconocido veterinario asumirá la conducción de “Mi humano y yo… Cuidar es amar”, un nuevo espacio que pondrá el foco en la relación entre las personas y sus mascotas.

El programa debutará este sábado 3 de octubre, a las 15:00 horas, y presentará distintas historias protagonizadas por animales que han enfrentado abandono, maltrato y otras situaciones complejas.

También habrá espacio para conocer casos de superación, compañía y los vínculos que se generan entre las mascotas y sus familias.

En su primer episodio, Jiménez conocerá a Tel, un galgo que sufrió las consecuencias del maltrato relacionado con las carreras de perros.

Tras esa experiencia, el animal comenzó una nueva etapa junto a Francisca Medina, quien se encargó de acompañarlo y comprender las secuelas que dejó el abuso.

La historia permitirá abordar otro tema que genera debate en Chile: las carreras de galgos. El programa mostrará el movimiento que busca prohibir esta actividad, iniciativa que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso Nacional.

Famosos y sus mascotas

El espacio también tendrá una sección semanal llamada “Mi famoso y yo”. En ella, distintos rostros de televisión compartirán detalles de la relación que mantienen con sus animales.

La primera invitada será Karen Doggenweiler, quien presentará a su perro Benito y contará parte de su experiencia junto a él.

A esto se sumará “El Consultorio”, segmento donde Sebastián Jiménez y otros especialistas responderán dudas relacionadas con el cuidado de las mascotas.

Las consultas abordarán temas como comportamiento, señales de alerta, alimentación y distintas situaciones de la vida cotidiana junto a los animales.

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